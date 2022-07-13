Хроника войны с Украиной. День 140

На политика Илью Яшина завели уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию. Поводом для дела стал прямой эфир в YouTube, в котором он говорил об убийствах мирных жителей в Буче. Ночью Яшин должен был выйти из спецприемника, где отбывал 15 суток ареста за «неповиновение полиции».

11:49

Число погибших в результате ракетного удара по пятиэтажке в городе Часов Яр увеличилось до 47 человек, пишет заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Среди погибших — один ребенок.

Разбор завалов еще продолжается.

11:26

Политику Илье Яшину предъявили обвинение по статье о «фейках» про армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3) рассказала SOTA его адвокат Мария Эйсмонт.

Следствие запросит у суда меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд состоится сегодня.

10:37

Приговоренных к смертной казни в самопровозглашенной ДНР иностранных военных расстреляют, если их апелляции будут отклонены. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

9:57

За прошедшие сутки в Харьковской области погиб один человек, рассказал глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, это 55-летний мужчина из поселка Слатино.

По области ранены пять человек, еще пятеро ранены в результате обстрела Харькова.

9:19

Вчера российские военные нанесли два ракетных удара по городу Баштанка Николаевской области, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Погибла женщина.

9:08

В Донецкой области за прошедшие сутки погибли четыре мирных жителя, рассказал глава областной администрации Павел Кириленко. Еще восемь человек ранены.

Число жертв в Мариуполе и Волновахе, по его словам, оценить все еще невозможно.

Итоги 139-го дня войны

В Часовом Яру спасатели достали из-под завалов жилой пятиэтажки, обстрелянной российскими военными 9 июля, уже 45 тел погибших.

В оккупационной администрации Новой Каховки рассказали о как минимум семи погибших мирных жителях после удара со стороны украинских военных, 187 человек обратились за медицинской помощью. Утверждается, что сотни гражданских объектов получили повреждения.

На политика Илью Яшина завели уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию. Поводом для дела стал его прямой эфир в YouTube 7 апреля, в котором он говорил об убийствах мирных жителей в Буче. Ночью Яшин должен был выйти из спецприемника, где отбывал 15 суток ареста за «неповиновение полиции».

Евросоюз одобрил очередной пакет финансовой помощи Украине размером в один миллиард евро.

Стоящим на бирже труда россиянам предлагают заключить контракт и уехать на войну в Украине. Об этом журналистам «Важных историй» сообщил человек, стоящий на учете в центре занятости в Татарстане. Ему неофициально предложили заключить контракт и подписать бумагу о неразглашении.

Фото на обложке: Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix