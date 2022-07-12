Хроника войны с Украиной. День 139

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, находящейся под контролем российских военных. В оккупационной администрации говорят, что загорелся склад с селитрой, повреждены сотни гражданских объектов, есть погибшие. Украинские войска, в свою очередь, отчитались об уничтожении российского склада с боеприпасами.

12:25

С начала войны Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадиции от Европы, пишет «Коммерсантъ » со ссылкой на ведомство.

Взаимодействие Генпрокуратуры с большинством европейских стран по вопросам экстрадиции с начала войны «фактически сошло на нет ». Выдача обвиняемых не состоялась даже в тех случаях, когда решение о ней уже было принято, и обвиняемых оставалось только посадить на самолет. 43 отказа в период с марта по май 2022 года — это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В большинстве случаев причинами отказа становились противоречие экстрадиции правовым принципам этой страны или неуверенность в соблюдении прав запрашиваемых лиц. В Чехии отказ на экстрадицию обвиняемого в краже суд объяснил «изменением обстоятельств после вторжения России в Украину». В Генпрокуратуре в ответ на отказы в выдаче обвиняют Европу в «сознательной политизации ».

12:07

В Крыму задержали подозреваемых в избиении российского военного с буквой Z на одежде, сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.

«Сейчас с ними работают правоохранителные органы», — написал он. Пока не ясно, что именно вменяют задержанным.

Об избиении российского военного тремя молодыми людьми стало известно вчера. Власти сообщали, что военный находился на реабилитации в санатории города Судак в Крыму после ранения, полученного в Украине. В момент избиения он был в гражданской одежде с буквой Z.

11:55

Евросоюз одобрил очередной пакет финансовой помощи Украине.

«ЕС усиливает финансовую поддержку Украины: министры только что одобрили кредит в 1 миллиард евро », — написал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

11:03

Косметическая сеть Lush уходит из России — владелец бренда так и не смог наладить поставки в страну, пишет «Коммерсантъ » со ссылкой на консультантов рынка торговой недвижимости. Источник газеты, близкий к российской Lush, подтвердил журналистам, что компания находится в процессе ликвидации.

Владелец сети планирует временно сохранить только интернет-магазин и распродать через него складские запасы.

10:56

Активиста из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного признали виновным по статье о дискредитации армии из-за того, что он закавычил слово «спецоперация », сообщает SOTA.

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал Поднебесного на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации (статья 20.3.3 КоАП) из-за поста во «ВКонтакте » о проблемах городского водоснабжения.

«Посчитайте, сколько стоит один день "спецоперации", думаю, этого бы хватило все такие дома в городе оборудовать горячим водоснабжением», — написал Поднебесный.

Суд посчитал, что кавычки свидетельствуют «об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении этого слова ».

10:09

Глава оккупационной администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал о как минимум семи погибших мирных жителях после удара со стороны украинских военных, передает «Интерфакс».

Он утверждает, что сотни гражданских объектов получили повреждения. «Я не смогу все перечислить — это сотни объектов. От церквей до заводов. Здание завода, здания обслуживающей инфраструктуры гидроэлектростанции, жилые дома, оптовые базы, магазины, автозаправки. Все, что есть в нормальном обычном городе, все это пострадало », — сказал Леонтьев. Разбор завалов, по его словам, продолжается, под ними находится большое количество людей.

По версии Украины, удар был нанесен по российскому складу боеприпасов.

9:43

Сегодня утром Николаев подвергся ракетному обстрелу, пострадали 12 человек, пишет глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

По его словам, удары пришлись на два медицинских учреждения и жилые дома. По словам заместителя руководителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, применялись кассетные боеприпасы, разрушены лицей и больница.

Обновлено в 10:50 и 10:55. Обновлено число пострадавших, добавлена информация Тимошенко.

9:09

Число погибших в результате удара по жилой пятиэтажке в Часовом Яру увеличилось до 34, один из них — мальчик около девяти лет. Об этом сообщает ГСЧС Украины по Донецкой области. Работы продолжается, из-под завалов достали девять пострадавших.

Итоги 138-го дня войны

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, находящейся под контролем российских военных. В оккупационной администрации сообщили, что загорелся склад с селитрой, есть пострадавшие, повреждены больница и жилые дома, украинские войска говорят об уничтожении склада с боеприпасами.

Российские военные нанесли удар по городу Часов Яр в Донецкой области. Из-за попадания по жилой пятиэтажке погибли более 30 человек. В Минобороны России сказали, что был уничтожен «пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ », погибли «300 националистов».

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства на всех граждан Украины.

«Роскомсвобода» посчитала, что из-за военной цензуры в России заблокировали 5300 сайтов.

Сотрудничавший с российскими силами глава харьковского поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков погиб в результате подрыва его автомобиля. В оккупационной администрации назвали случившееся «спланированным терактом», организованным «фашистами, которые сидят в украинском правительстве».

Основатель «Громадського радіо» и правозащитник Максим Буткевич попал в плен к российским военным в районе городов Золотое и Горское Луганской области, которые заняты Россией. С марта он служил в украинской армии.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова требует от гордумы лишить статуса депутата Алексея Холодарева за критику действий России в Украине и «дискредитацию» армии.

Фото на обложке: Narciso Contreras / Anadolu Agency / ddp / Vida Press