Хроника войны с Украиной. День 132

Новые обстрелы российских регионов, граничащих с Украиной. В этот раз никто не пострадал.

11:51

Центризбирком России проведет семинар в Ростове-на-Дону для сотрудников избирательных комиссий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, чтобы помочь им «в восстановлении их избирательных систем», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к руководству ЦИК. О семинаре рассказали и два собеседника, близких к администрации президента России.

Источник в ЦИК уточнил, что семинар-совещание должен пройти в преддверии единого дня голосования с участием председателей региональных избиркомов.

«Учитывая, что в ЦИК России обратились коллеги из Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об оказании помощи в восстановлении их избирательных систем, Центральная избирательная комиссия РФ пригласила представителей избиркомов ДНР и ЛНР принять участие в этом семинаре», — сказал источник.

На семинаре собираются обсудить «использование современных технологий в ходе избирательных кампаний, существующие стандарты избирательной системы РФ и их реализацию, а также способы наиболее эффективного восстановления дееспособности избирательных систем» ДНР и ЛНР.

Источник «Коммерсанта» в ЦИК назвал это обычной работой в рамках международного сотрудничества избиркомов и вспомнил, что за последнее время российский Центризбирком провел встречи с делегациями из Беларуси, Ирана, ЮАР и Африканского союза.

10:25

9:26

В Харьковской области вчера при обстреле погибла 81-летняя жительница поселка Кутузовка, сообщает глава региона Олег Синегубов.

За прошедшие сутки были обстреляны Харьковский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский район, а сегодня ночью российские военные нанесли ракетный удар по еще одному учебному заведению в Харькове, на этот раз в Салтовском районе, утверждает Синегубов.

Он добавил, что идут бои на линии столкновения в Харьковском направлении, а в районе Изюма российские военные пытались вести наступление и обстреливали позиции украинских военных.

8:57

Власти Курской и Брянской областей сообщили о новых обстрелах приграничных территорий. В обоих случаях никто не пострадал.

По словам главы Брянской области Александра Богомаза, сегодня утром со стороны Украины из артиллерии обстреляли село Зерново Суземского района.

В то же время обстреляли населенные пункты Глушковского района Курской области. По словам курского губернатора Романа Старовойта, в селе Попово-Лежачи в некоторых домах выбиты стекла и повреждены фасады, а также там и в поселке Теткино нет электричества.

Итоги 131-го дня войны

Премьер-министр Украины оценил затраты на восстановление Украины после разрушений в ходе войны в 750 миллиардов долларов. Власти рассчитывают сделать главным источником финансирования восстановительных работ — конфискованные активы России и российских бизнесменов.

В Херсонской области главой оккупационного правительства назначили экс-сотрудника ФСБ и бывшего заместителя председателя правительства Калининградской области Сергея Елисеева.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал молиться о «прекращении кровопролития на украинской земле» после обстрела Белгорода, при котором погибли несколько человек.

Родственники заключенных двух петербургских колоний утверждают, что в учреждениях приходили вербовать осужденных для отправки воевать в Украину.

Фото на обложке: Sofia Bobok / Anadolu Agency / ddp / Vida Press