Хроника войны с Украиной. День 117

В Луганской области продолжаются активные боевые действия. Из российских приграничных регионов приходят новые сообщения об обстрелах с территории Украины.

16:59

В Орловской области на активиста Сергея Носова завели уголовное дело о «фейках » про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК). Об этом пишет телеграм-канал «Орлец » и публикует фотографию постановления. Дома у Носова сейчас проходит обыск.

Из постановления следует, что уголовное дело возбуждено из-за постов Носова в его телеграм-канале об убийстве мирных жителей в Буче и Ирпене. Как сообщает управление следственного комитета по Орловской области, «местный житель 1982 года рождения в апреле 2022 года разместил на одном из каналов в мессенджере публикацию и видеозапись с заведомо ложной информацией о действиях российских войск на территории Украины в период проведения специальной военной операции ».

15:45

Советский районный суд Новосибирска оштрафовал независимого депутата горсовета Светлану Каверзину на 30 тысяч рублей за пост, в котором там приводила данные о смертности в Новосибирске и критиковала решение властей отправлять молодых людей на войну, сообщает телеграм-канал «Коалиция Новосибирск 2020».

«Сейчас такая демографическая ситуация, что молодых (до 25 лет) у нас очень мало. Их беречь надо. А мы в войну решили. Где эти самые молодые и гибнут», — писала в своем посте депутат.

Судья Инна Никитина признала пост «дискредитацией» российской армии, отказав в проведении лингвистической экспертизы.

«В любом случае на моих руках нету крови. Моя совесть чиста. Это дорогого стоит», — прокомментировала сегодняшнее решение депутат.

В мае тот же суд арестовал Каверзину на семь суток за то, что она позвала своих сторонников на альтернативный «Бессмертный полк» 8 мая. Судья Юлия Кургуз признала пост организацией несогласованной акции.

13:49

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что приграничный поселок Суземка обстреляли из оружия, которое Украине поставили западные страны.

«Выпущено было порядка 15 снарядов, как говорят наши военные. Снаряды были выпущены из современного вооружения, которое поставляет Запад Украине, 155-миллиметровые», — сказал губернатор в интервью «России-24» (цитата по ТАСС).

В результате утреннего обстрела пострадал один человек.

13:30

Украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, удар был нанесен около 8 утра. Тогда на платформах находилось около 12 человек. Пятеро рабочих спасли, трое из них получили ранения. Остальных продолжают искать.

Сегодня утром одесское издание «Думская» со ссылкой на источники написало о «десятках взрывов и пожаре на острове Змеиный», который находится в Черном море. Позднее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал, что украинские военные нанесли удары не по острову, а по «вышкам Бойко» — так называют буровые вышки «Черноморнефтегаза».

13:03

В Украине суд запретил партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает Минюст страны. Один из лидеров партии — кум российского президента Виктор Медведчук, которого в Украине обвиняют в госизмене.

Иск Минюста о запрете партии удовлетворил Восьмой апелляционный административный суд, который находится во Львове.

«Следовательно, все имущество, средства и другие активы этой партии суд постановил передать в собственность государства. Это касается и областных, городских и районных организаций указанной политической партии, а также первичных и других структурных образований», — уточняет ведомство.

Судьи приняли решение о запрете уже 11 политических партий, которые власти страны считают пророссийскими, а их деятельность — подрывающей суверенитет Украины. Среди них «Блок Владимира Сальдо» (сам Сальдо возглавил оккупационную администрацию в Херсонской области) и «Партия Шария».

12:45

YouTube заблокировал аккаунты медиакомпании «Красный Квадрат», которая создавала программы для Первого канала и ВГТРК, обратил внимание журналист Роман Супер.

На странице аккаунта, указанного на сайте компании, сообщается, что канал заблокирован за нарушение условий использования YouTube.

Журнал «Секрет фирмы» пишет, что заблокированы также каналы передач «Модный приговор» и «Давай поженимся», которые создал «Красный Квадрат».

С начала войны YouTube блокирует каналы многих медиа, финансируемых российскими властями.

12:20

Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении в госизмене шестерым силовикам из Бердянска, которые продолжили службу в правоохранительных органах при оккупационной власти.

«Мужчины по собственному желанию начали службу в местном оккупационном правоохранительном органе на временно неподконтрольных территориях Запорожской области», — настаивает ГБР.

12:14

ФСБ отчиталась о задержании эстонца, который, по утверждению ведомства, планировал по заданию спецслужб Эстонии собирать в Мурманске секретные сведения о силовиках, имеющих доступ к гостайне, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ФСБ отмечают, что 36-летний эстонец сам сознался в том, что он был агентом и длительное время выполнял задания от представителей Эстонии на родине, в других европейских странах и России. Задержанному объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для шпионажа.

При этом о возбуждении уголовного дела спецслужба не сообщает.

11:48

Главу новосибирского отделения «Молодой гвардии Единой России» Василия Носкова назначили заместителем министра культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной ЛНР, сообщается на сайте пророссийской администрации Луганска.

«Он будет курировать молодежный сектор ведомства», — сообщили в пресс-службе правительства непризнанной республики.

Носков в 2015 году начал работать в районном отделении «Единой России», в 2017-м стал помощником депутата горсовета Новосибирска от ЕР Игоря Титаренко, позже возглавил местное отделение молодежного прокремлевского движения МГЕР. Как пишет «Тайга.инфо», в 2020 году Носков проиграл выборы в Заксобрание области кандидатам от КПРФ и партии «Родина». Сам 28-летний единоросс называл себя специалистом по работе с молодежью.

10:53

Представители Новосибирского государственного педагогического университета в студенческих чатах написали, что информация о командировках в Запорожскую и Херсонскую области для обучения местных школьников оказалась непроверенной, после того как «Тайга.инфо» сообщила о таких призывах к студентам. Об этом изданию рассказали учащиеся вуза.

«Информация с подработкой оказалась непроверенной. Прошу, кто информировал студентов, [сказать], что она неактуальна», — цитирует «Тайга.инфо» одно из сообщений.

Накануне издание сообщило, что студентов призывают отправиться в командировки в «регионы Запорожья и Херсона». В студенческих чатах объясняли, что министерство образования Новосибирской области предложило «выдвинуть кандидатуры на командировку» в Украину для начала учебного года в местных школах.

10:23

Украинские военные потеряли контроль над поселком Метелкино, граничащим с Северодонецке, рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай. Его заняли российские военные.

10:05

В Харьковский области за прошедшие сутки получили ранения восемь человек, пишет глава региона Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Двое человек пострадали в Балаклее, еще трое, в том числе двое подростков, — в селе Ивановка Изюмского района, по одному пострадавшему, среди которых тоже есть подросток, — в Чугуеве, Первомайском и Шевченково.

Помимо этого, 74-летний житель села Циркуны подорвался на мине — его госпитализировали с ранениями.

Глава области рассказал, что сегодня утром вновь обстреляли Харьков. Кроме того, за последние сутки под обстрелами оказались город Люботин, поселки Барановка и Малая Даниловка.

В Изюмском районе до сих пор тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе, по которому нанесли удар позавчера.

9:48

В курс истории для 9 классов российских школ включили тему «Признание Россией ДНР и ЛНР», сообщает «Тайга.инфо».

Читатели предоставили изданию копию документа, подготовленного федеральным госучреждением «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», и рассказали, что учителям его уже раздали. Проект рабочей программы опубликован и на сайте института.

Речь идет об учебном модуле «Введение в Новейшую историю России». В документе не уточняется, что именно должны рассказывать школьникам о признании самопровозглашенных республик Россией.

8:59

Глава Брянской области Александр Богомаз обвинил украинских военных в обстреле приграничного поселка Суземка. Один человек пострадал.

«Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена», — пишет Богомаз в своем канале.

При обстреле была повреждена электросеть, в некоторых районах нет электричества. Пострадавший — сотрудник районной электросети.

В двух трехэтажных домах разбиты окна, также поврежден частный жилой дом.

8:54

Российские военные за прошедшие сутки нанесли три авиаудара по окрестностям Луганской области, сообщает глава региона Сергей Гайдай.

В частности, удары нанесли по селу Белая Гора, по поселку Мирная Долина и одному из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк.

Данные о пострадавших среди мирных жителей не приводятся.

В Горском в результате обстрелов повреждены 19 домов, во Врубовке — семь, в Лисичанске пострадали несколько административных зданий.

Обстрелы продолжались и в Северодонецке. Глава города Александр Стрюк рассказал, что российские силы контролируют большинство жилых районов Северодонецка.

«В течение 19 июня из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка, Орехово, Золотое-3, Николаевка, Белогоровка», — пишет Гайдай в своем телеграм-канале.

Итоги 116-го дня войны

В результате ракетного удара российских войск по нефтебазе в Днепропетровской области погибли два человека и пострадали еще несколько.

Глава Курской области сообщил, что украинский беспилотник сбросил боекомплект в приграничном хуторе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что несколько украинских военных из числа командования полка «Азов», сдавшихся в плен на «Азовстали», находятся в московском СИЗО «Лефортово».

Глава крымского парламента Владимир Константинов объявил, что автосервис, отказавшийся обслуживать грузовик российских военных с буквой Z, снесут. В то же время владелец сервиса настаивает, что в обслуживании отказали, поскольку военные приехали поздно вечером, когда оставались только слесари и не было оборудования для военных КАМАЗов.

В Новосибирской области молодым педагогам предлагают отправиться в командировку в оккупированные регионы Украины для подготовки и начала учебного года в местных школах.

Фото на обложке: George Ivanchenko / AP Photo / Scanpix