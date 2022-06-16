Хроника войны с Украиной. День 113

Власти самопровозглашенной ЛНР утверждают, что украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей с химкомбината «Азот» в Северодонецке.

14:12

МИД России внес в санкционный список 151 гражданина Австралии.

Среди них, как отмечает ведомство, «руководители силовых структур, бизнесмены, эксперты и журналисты, формирующие в этой стране русофобскую повестку дня ». Им бессрочно запрещен въезд в Россию.

13:50

Правительство Великобритании внесло в санкционный список патриарха Кирилла, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Патриарх Кирилл и Савостьянов включены в санкционный список из-за поддержки войны в Украине. Львову-Белову обвиняют в том, что она «позволила насильственно вывезти 2000 уязвимых детей из Луганской и Донецкой областей », а также организовала кампанию по их усыновлению, говорится в заявлении правительства.

В санкционный список также попали президент грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» Алексей Исайкин и полковники 64-й мотострелковой бригады, которая, как сказано в заявлении правительства, убивала мирных жителей в Буче, а также члены «Комитета спасения за мир и порядок», сотрудничающие в Херсонской области с российскими военными.

13:12

Глава города Дальнегорск в Приморском крае Александр Теребилов не с первого раза выговорил слово «денацификация», выступая на мероприятии в честь Дня России. Блогер Даниил Куликов опубликовал видео с выступления, и Теребилов решил лично вручить ему повестку на военные сборы.

«Нет человека — нет проблемы. Наверное из этого исходил Александр Теребилов, идя вручать мне повестку на военные сборы », — написал Куликов. Он рассказал, что глава Дальнегорска и начальник военкомата для этого пришли к нему на работу. Там им сообщили, что Куликов в отпуске — после этого Теребилов обошел все кабинеты офиса со включенной камерой телефона.

12:20

Аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в твиттере могут заблокировать из-за того, что он назвал Украину «экзистенциальной угрозой русскому народу» и призвал с ней «покончить».

Модераторы твиттера ограничили возможности аккаунта Рогозина из-за нарушения запрета на разжигание ненависти, угрозы и оскорбления людей на основе этнической или национальной принадлежности. Сейчас аккаунт доступен для чтения, но в нем нет твита об Украине.

«Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков », — дублирует твит в своем телеграм-канале Рогозин.

По его словам, если он не удалит этот пост, то блокировку с аккаунта не снимут. «Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду », — написал также Рогозин и назвал твиттер «помойкой».

11:27

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что обмен или помилование двух приговоренных к смертной казни британцев пока не обсуждается, передает «Интерфакс».

9:57

Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия сказал, что ежедневно в украинской армии погибают и получают ранения до 1000 человек, сообщает Axios. По его словам, в среднем это от 200 до 500 убитых.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская армия теряет от 60 до 100 военных в день.

9:04

Дети, родившиеся в Херсонской области после начала войны, автоматически получат российское гражданство, сказал замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов ТАСС.

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа, автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты уже получили гражданство », — сказал Стремоусов.

Итоги 112-го дня войны

Власти самопровозглашенной ЛНР утверждают, что украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей с химкомбината «Азот».

Жителей Чечни угрозами заставляют ехать на войну, пишет The Insider. Оппозиционный блогер Хасан Халитов рассказал, что местные силовики похитили и отправили в Украину его брата.

США предоставят Украине еще 1 миллиард долларов для военной помощи.

Ялтинский городской суд приговорил к 5 годам условно бывшего инспектора МЧС по делу о распространении «фейков» про российскую армию с использованием служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК).

На жителя Нижнего Новгорода завели два уголовных дела о дискредитации российской армии (часть первая статьи 280.3 УК).