Хроника войны с Украиной. День 112

В народной милиции самопровозглашенной ЛНР утверждают, что украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей с химкомбината «Азот». По оценкам милиции, на его территории находятся от 300 до 500 человек.

15:52

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким опубликовал видео с последствиями артиллерийского обстрела, повредившего многоэтажку. По его словам, пострадали пять человек. Где и когда произошел обстрел — не уточняется.

15:41

Жителей Чечни угрозами заставляют ехать на войну в Украину, пишет The Insider. Оппозиционный блогер Хасан Халитов рассказал журналистам, что местные силовики похитили и отправили в Украину его брата.

В чеченской правозащитной организации «Вайфонд» говорят, что с начала войны им поступили десятки сообщений по поводу незаконных попыток отправить мужчин в Украину. Организации сложно посчитать точное число обратившихся: «Многие настолько запуганы, что, едва получив ответ, стирают переписку и удаляют свой аккаунт ».

Представитель оппозиционного чеченского движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев утверждает, что начальникам полиции республики «дан приказ собирать добровольцев любыми методами». По его словам, мужчин похищают и ставят перед ними ультиматум: если не едете воевать, то по сфабрикованному уголовному делу сядете в тюрьму.

Янгулбаев также говорит, что полицейские могут предложить родственникам заплатить «откуп от Украины». «Начальник РОВД Серноводского района Хас-Магомед Магомадов даже установил таксу — 450 тысяч рублей за откуп от Украины. Мы точно знаем, что он берет взятки, так как сумели подтвердить факты похищений и откупа нескольких людей », — пояснил представитель 1ADAT. Чеченский блогер Ислам Белокиев, воюющий сейчас на стороне Украины, сказал журналистам, что знает случаи возбуждения уголовных дел после отказа ехать на войну.

The Insider также приводит рассказ 80-летнего местного жителя, три недели назад получившего из Украины тело внука. «Он поехал, нам ничего не сказав, потому что знал, что у нас будут проблемы, если мы будем возражать. Он семью уберег, а сам погиб », — говорит он. По словам местного жителя, внука «приказали тихо похоронить », не устраивая поминок.

14:36

Власти самопровозглашенной ЛНР утверждают, что украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей с химкомбината «Азот».

«Мы начали соблюдать режим прекращения огня, организовали коридор от проходной завода до выезда из Северодонецка. Но уже в 8:10 украинская сторона начала обстрел в районе выхода из завода », — цитирует РИА «Новости» представителя народной милиции ЛНР Александра Никишина.

Никишин сказал, что по гуманитарному коридору «вышел только один дедушка ».

14:07

13:58

На жителя Нижнего Новгорода завели второе уголовное дело о дискредитации российской армии (часть первая статьи 280.3 УК), сообщает «МВД Медиа».

В апреле его оштрафовали на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). В мае мужчину остановили сотрудники ГИБДД — «на заднем стекле его машины был размещён плакат с недостоверной информацией » о российских войсках. После этого на нижегородца завели первое уголовное дело. Как пишет «МВД Медиа», во время обыска у него дома изъяли «постеры с аналогичными надписями ». После этого мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенной деятельности.

Второе уголовное дело возбуждено из-за «дополнительных фактов противоправной деятельности ». «В помещении офиса, где он осуществляет свою трудовую деятельность, были проведены обыски, в результате которых изъяты компьютерная техника и плакаты с аналогичными надписями », — пишет «МВД Медиа».

Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

13:23

В Запорожской области формируют «списки добровольцев для защиты региона от украинских военных », сказал глава оккупационной администрации региона Евгений Балицкий.

«У нас уже есть батальоны людей, мы пока их не оформляем, но большое количество людей, которые бы хотели сегодня защищать свою родину именно от ВСУ. Люди приходят, записываются. Мы пока фиксируем большие списки. Больше 200 человек есть уже в списках людей », — цитирует Балицкого РИА «Новости».

13:04

IKEA решила «сократить масштаб бизнеса» в России, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Компания продаст четыре фабрики и избавится от производственных активов в стране.

«Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников », — сказали в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, в последние несколько месяцев ситуация с цепочками поставок по всему миру ухудшилась, поэтому в компании «не видят возможности возобновить продажи в обозримом будущем».

11:29

Из-за войны в Украине в России возник дефицит коммерческих беспилотников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимного собеседника в крупном маркетплейсе и директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова.

Собеседник газеты говорит, что дефицит аппаратов возник из-за принятого в апреле решения китайской компанией DJI остановить поставки в Россию и в Украину.

По мнению директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, также дефициту поспособствовали «частные инициативы по закупке снабжения для ДНР и ЛНР »: «Хотя в столице они закончились, люди скупают технику в других регионах».

10:59

В Украине погиб начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии Сергей Постнов, сообщается на сайте совета ветеранов центрального аппарата ОВД.

Более четырех месяцев полковник Постнов «выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции ». «В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики », — говорится в сообщении.

9:35

Российские военные обстреляли город Апостолово, погибли четыре человека, рассказал глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. Еще один человек ранен.

«В городе повреждено с десяток жилых домов и больница. Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. Работают пиротехники », — написал Резниченко.

9:19

Губернатор Курской области Роман Старовойт сказал, что сегодня утром со стороны Украины был обстрелян пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Итоги 111-го дня войны

15 июня Минобороны России пообещало открыть гуманитарный коридор с химкомбината «Азот» в Северодонецке для мирных жителей в город Сватово, находящийся под контролем самопровозглашенной ЛНР. По оценкам представителя милиции республики Андрея Марочко, на химкомбинате находятся от 300 до 500 человек.

По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 4 395 человек, в их числе 275 детей. В Донецкой и Луганской областях погибли 5,5 тысяч человек.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта.

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, назвавшая войну в Украине «большой трагедией », стала советником генпрокурора России и объявила, что прекращает «какую-либо публичную деятельность».

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