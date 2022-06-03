Хроника войны с Украиной. День 100

На сотый день войны российские военные ведут ожесточенные бои в Луганской области.

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В Лисичанске вчера утром из-за артиллерийского обстрела погибла женщина, сообщает глава Луганской области Сергей Гайдай.

По его словам, российские военные продолжают обстреливать гражданские объекты. В Северодонецке, где бои идут уже в центре города, повреждены девять домов, в Лисичанске — два дома и четыре пожарных автомобиля. «16 домов разрушено в Горском, шесть — в Золотом, еще три — в Тошковке», — пишет Гайдай.

Кроме того, вблизи поселка Мирная Долина были нанесены авиаудары.

Итоги 99-го дня войны

Ситуация в Луганской области на грани критической, в регионе нет воды и других коммуникаций. Несколько районов области постоянно находятся под обстрелами.

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