Хроника войны с Украиной. День 8

Переговоры на паузе, но бои и обстрелы продолжаются.

03:57

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба требует прекратить обстрел АЭС и пустить пожарных. Он предупреждает, что эта АЭС — крупнейшая в Европе и в случае взрыва, это будет в 10 раз масштабнее, чем последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

03:50

03:42

На трансляции с камеры у АЭС было видно, как танки заехали на территорию станции и остановились рядом с парковкой. Спустя некоторое время здание начали снова обстреливать — пожар разгорается только сильнее.

02:52

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов обвинил российских военных в том, что в результате обстрелов с их стороны на Запорожской АЭС начался пожар.

На трансляции с камеры у станции видно, как периодически в сторону АЭС летят снаряды. Вскоре сотрудник станции сообщил, что «есть попадание » в первый энергоблок, а из-за боя пожарные не могут подойти к станции и заняться тушением.

Ранее сотрудник пресс-службы станции Андрей Туз говорил, что обстреляли энергоблоки атомной станции.

02:16

В России перестали открываться сайты Twitter и магазинов приложений App Store и Google Play — сами приложения при этом работают.

По данным Global Check, все эти сервисы заблокированы.

02:02

«Медуза» сообщила, что ее сайт доступен некоторым читателям из России и «о полной блокировке речь пока не идет».

Не открываются также сайты «Радио Свобода» (признано «иностранным агентом) и Deutsche Welle.

Обновлено 4 марта в 08:37. «Медуза», «Радио Свобода» и «Русская служба Би-би-си» появились в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора.

01:38

«Медузу» (признана «иностранным агентом») заблокировали в России — сайт издания не открывается. Телеграм-канал Global Check — страница проекта по изучению блокировоков Росии и СНГ — подтверждает блокировку.

Тот же канал сообщает о блокировке Facebook. Сегодня пользователи сообщали о проблемах с доступом к соцсети.

Сайт «Русской службы Би-би-си » тоже перестал открываться.

23:36

Более 80 участников шоу «Самый умный» осудили телеведущую Тину Канделаки за одобрение войны с Украиной. К ним присоединились десять сотрудников шоу.

«Вы разрушили все, что было дорого для нас в этой игре. Вы разрушили созданное вами наследие. И предали нас — особенно тех, кто сейчас в Киеве, Львове, Харькове, Виннице, Одессе и в других городах независимой, свободной и прекрасной Украины», — сказано в письме.

23:31

«Аэрофлот» продолжит авиаперевозки пассажиров, несмотря на то что производитель программного обеспечения Sabre отказался от сотрудничества, передает ТАСС. Речь идет о системе, используемой турагентами по всему миру.

22:56

США ввели новые санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, миллиардера Алишера Усманова, а также родственников олигархов и чиновников из окружения Путина.

В списке есть трое сыновей главы «Ростеха» Сергея Чемезова, жена бизнесмена Евгения Пригожина (его имя связывают с частной военной компанией «Вагнер») Любовь и его дочь Полина, дети Ротенбергов и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.

Среди компаний, включенных в санкционный список, «Одна Родина» и «Ритм Евразии».

При этом Управление по контролю над иностранными активами выдало генеральную лицензию в отношении Усманова, которая разрешает все транзакции и разблокирует все имущество любой организации, прямо или косвенно на 50% и больше принадлежит Усманову, за исключением яхты Dilbar и частного джета Airbus A340-300.

22:16

В центре Москвы у Большого театра полиция задержала адвоката-правозащитника Марию Эйсмонт. Всего в российских городах 3 марта задержали более 350 человек, передает «ОВД-Инфо» (объявлен «иноагентом»).

22:16

В Украине ограничили возможность звонить с украинских сим-карт в Россию, пишет «Украинская правда».

21:47

ГСЧС: в Чернигове после авиаударов из-под завалов достали тела 33 погибших, еще 18 человек ранены

21:43

Глава Херсонской обладминистрации Геннадий Лагута рассказал, что российские войска захватили телебашню в Херсоне и теперь могут распространять оттуда дезинформацию.

21:32

Основатель SpaceX Илон Маск пообещал обновить программное обеспечение приемников спутникового интернета Starlink, чтобы они могли питаться от прикуривателя и работать на ходу.

Он написал это в ответ на твит министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который поблагодарил Маска за поставку коплектов Starlink в страну. Федоров посетовал, что под российскими обстрелами работа электросетей в стране нестабильна.

21:26

На телеканал «Дождь» (объявлен «иноагентом»), который приостановил работу, пришли двое полицейских в штатском.

Позднее выяснилось, что полицейские принесли предостережение о недопустимости распространения экстремистских материалов.

20:48

Во втором раунде переговоров Москва и Киев договорились организовывать локальное прекращение огня и гуманитарные коридоры. Пока украинская делегация не достигла того результата, на который рассчитывала, но переговоры продолжатся в ближайшее время. Новый раунд переговоров состоится не раньше 7 марта.

20:20

«Коммерсант» рассказал, что помимо законопроекта «Единой России» об уголовной ответственности за «фейки» о действиях вооруженных сил, в Госдуме рассматривается еще одна поправка.

За «дискредитацию ВС и призывы к воспрепятствованию их использования» предлагают ввести административную ответственность, а после второго нарушения — уголовную. Но авторы этой поправки — те же депутаты от ЛДПР, которые предложили призывать в армию задержанных на митингах. Как объясняла бывший парламентский корреспондент Фарида Рустамова, такой законопроект может быть «пугалкой», потому что самостоятельные инициативы ЛДПР (без поддержки ЕР) очень редко становятся законами.

20:01

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам во время заседания Совета безопасности. Он рассказал, что, по российским данным, украинские «националисты» размещают технику в жилых кварталах и мешают мирным гражданам, в том числе иностранцам, покидать опасные районы. Путин специально подчеркнул, что «операция» в Украине идет «строго по плану».

19:42

Авиакомпания S7 объявила о «значительном» сокращении международных перелетов из-за введенных ограничений. Как отмечает «База», это может быть связано с тем, что в Ереване был арестован самолет Airbus российской авиакомпании.

Ранее РБК писало, что в Росавиации обсуждали возможную национализацию бортов российских авиакомпаний, чтобы избежать их изъятия по лизинговым договорам.

19:13

Молдавия стала уже третьей страной, подавшей заявку на членство в Евросоюзе за последние дни. До этого заявки подали Украина и Грузия.

18:33

Телеканал «Дождь» (объявлен «иноагентом») перед отключением эфира показал фрагмент из «Лебединого озера» — балет транслировали по телевидению во время Августовского путча в 1991 году.

18:30

В Париже сообщили, что, по мнению президента Эммануэля Макрона, Москва намерена «взять под контроль» всю Украину.

18:09

Российские СМИ написали, что в Госдуму внесли законопроект о призыве в армию тех, кого задерживают на митингах. Бывший парламентский корреспондент Фарида Рустамова объяснила, в чем особенность этого законопроекта и какие у него перспективы.

17:43

Россияне наводнили магазины IKEA накануне закрытия.

17:36

Компания Coca-Cola объявила, что продолжит работу в России.

17:14

«Дождь» временно прекращает работу

Гендиректор «Дождя» (объявлен «иноагентом») Наталья Синдеева объявила о временной приостановке работы телеканала. В эфире телеканала она объяснила, что после принятия нового законопроекта о «фейках» нормальная работа по освещению событий будет невозможна.

16:51

Украинская делегация прибыла на второй раунд переговоров.

16:48

У берегов Одессы затонуло эстонской грузовое судно. Перед этим на судне произошел взрыв. Два члена экипажа спаслись, еще четверо пропали без вести. Агентство Reuters предполагает, что судно подорвалось на мине.

16:46

Верховная Рада Украины одобрила президентский указ о мобилизации, а также национализировала активы российских компаний и физических лиц, которые находятся в стране.

16:15

Владимир Путин подробно прокомментировал вчерашнее «Обращение Президента Франции к французам по поводу войны на Украине», не согласившись со многими озвученными тезисами. В частности, это касается заявления Эммануэля Макрона, назвавшего «ложью» то, что Россия на Украине ведёт борьбу с нацизмом. В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева. Отмечено, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Россия намерена продолжить бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооруженных формирований, которые совершают военные преступления, в том числе размещая боевую технику в жилых кварталах и используя гражданское население в качестве живого щита Кремль

15:34

Украинские военные объявили, что освободили город Буча в пригороде Киева.

15:14

УНИАН опубликовал видео, как утверждается, из аэропорта Гостомеля под Киевом, куда высаживался российский десант в самом начала вторжения.

14:46

В Москве полиция пришла к сотруднице «Комитета против пыток» Валентине Дехтяренко. Это произошло после того, как она вывесила в окне флаг Украины.

Пока полицейский через дверь допрашивал что я сделала для детей Донбасса какие-то мужчины вскрыли наше окно и срезали флаг pic.twitter.com/55Vh2nnYxv — Валя (@valya_de) March 3, 2022

14:38

МВД России в отличе от Генпрокуратуры и СК предостерегает от участия в акциях не 5, а 6 марта.

14:30

Минобороны России объявило, что устраивает режим тишины во время эвакуации украинцев через гуманитарные коридоры.

14:12

Я никуда не уезжаю, у меня нет ни одной открытой визы, я продолжаю работать, потому что считаю, что в своем праве. Мы ничего не нарушили. Ситуация тяжелая. Решение принималось на самом верху. Это не мы изменились, это воздух за окном изменился. Пока есть физическая возможность работать, мы будем работать. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов

14:06

IKEA прекратила работу в России и Беларуси.

14:02

О прекращении поставок в Россию сообщил британский производитель алкоголя Diageo — это, в частности, водка Smirnoff, виски Johnnie Walker и пиво Guinness.

13:35

Главред Republic (объявлен «иноагентом») Дмитрий Колезев объявил об отъезде из России: «У всех в голове сейчас апокалиптичные прогнозы, но я думаю, что реальность в России все-таки окажется не такой страшной, как рисуется многим. В любом случае, украинцам и Украине сейчас намного хуже и страшнее».

13:21

Нариман Намазов рассказал, что закроет «Двач», если появится угроза уголовных дел за «фейки».

13:02

Без комментариев.

12:56

Компания OneWeb решила не запускать спутники с Байконура. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что компания должна отказаться от госучастия и гарантировать, что их спутниковый интернет не будет использован против России.

12:28

Lego приостановила поставки в Россию.

12:22

2 марта в эфире РБК ведущий выпил за смерть фондового рынка.

11:47

Миллиардер Олег Дерипаска выступил на Красноярском экономическом форуме.

11:36

ТАСС: поправки в Уголовный кодекс о сроках за фейки одобрены профильным комитетом Госдумы.

11:04

Утром 3 марта в Чернигове снаряд попал в нефтебазу, передает ГСЧС Украины. Информации о пострадавших нет.

10:57

Доллар впервые в истории стоит больше 110 рублей на бирже. Евро — больше 120 рублей.

10:48

Крупнейший производитель программного обеспечения для организации работы компаний SAP объявил о прекращении продаж своих услуг и продуктов в России.

10:30

Международный паралимпийский комитет запретил российским и беларуским спортсменам участвовать в пекинской Паралимпиаде.

10:23

Газпром решил ликвидировать «Эхо Москвы»

Решение было принято большинством голосов совета директоров радиостанции, который контролируется «Газпром-медиа», сообщил главред Алексей Венедиктов.

10:11

«Эхо Москвы» сообщило, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радиостанции из магазина приложений.

10:08

Московская прокуратура выпустила предостережение по поводу акции 5 марта в городе. С аналогичным предупреждением выступил Следственный комитет.

09:18

Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины сообщила, что ночью в Киеве не получала обращений от горожан по поводу возможных взрывов.

По предварительной информации ведомства, сообщения о взрывах в городе были ошибочными, а источником шума были воздушные объекты, сбитые силами ПВО.

08:55

Spotify закрыл свой офис в России на неопределенный срок, передает Reuters. Компания открыла офис только в начале февраля.

По закону о «приземлении» интернет-компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей, Spotify и другие подобные компании должны были в начале 2022 года открыть в России филиал, представительство или юридическое лицо.

Spotify назвал своим главным приоритетом безопасность сотрудников. После вторжения в Украину сервис ограничил доступ к контенту российских государственных СМИ, а контент RT и Sputnik удалил.

08:43

Цена нефти Brent превысила 118 долларов за баррель впервые с 2013 года, сообщает ТАСС.

08:34

Бразильский авиапроизводитель Embraer прекращает поставлять в Россию запчасти для своих самолетов и обслуживать авиапарк российских компаний.

Самолеты Embraer использует российская авиакомпания S7.

08:18

После обстрелов в городе Изюм в Харьковской области погибли восемь человек, в том числе двое детей, сообщил заммэра города Владимир Мацокин. По его словам, также нанесли удар по зданию полиции, после чего там начался пожар.

«В центре города значительные разрушения, в помещении исполкома повылетали окна», — сообщил чиновник.

07:56

«Автоваз» приостановит сборку автомобилей на четыре дня из-за дефицита электронных компонентов, передает ТАСС.

07:43

Руководство сети киосков «Горпечать» в Якутске запретило продавать выпуск газеты «Все для вас» с черной обложкой и поверх нее надписью «Нет войне» большими белыми буквами, пишет «Вечерний Якутск » со ссылкой на подписчика.

«В горпечати продавцы заявили, что «контора» запретила продавать вдв. Что-то там не так видимо с тиражом. А так, газету привезли. Но не продаем», — сообщил подписчик (орфография автора сохранена). Под «конторой» имеется в виду головной офис «Горпечати».

В «Горпечати» подтвердили «Медузе », что тираж не будут продавать до некоего «официального письма », потому что «у них там лозунг ».

06:21

TIME's new cover: Volodymr Zelensky and the heroes of Kyiv https://t.co/kgNYusBXOS pic.twitter.com/6n8wyy4UkQ — TIME (@TIME) March 3, 2022

05:58

В Харькове под обстрел попал Успенский собор, сообщает Госспецсвязь Украины со ссылкой на местную епархию. Во время обстрела в храме скрывались люди, никто не пострадал. Но окна и витражи собора выбиты, повреждены другие предметы.

05:49

Число беженцев из Украины достигло миллиона сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны. Для многих миллионов людей внутри Украины настало время прекратить огонь, чтобы можно было обеспечить спасительную гуманитарную помощь», — написал Гранди.

05:39

Центробанк ввел комиссию в 30% на покупку физлицами на бирже долларов, евро и фунтов с 3 марта, сообщают ВТБ и инвесткомпания АТОН со ссылкой на предписание Центробанка. На сайте ЦБ предписание пока не публиковалось.

05:28

Вчера продолжались обстрелы Харькова и Киева, а также удары по ним. С утра в Харькове горел одни из старейших университетов Европы. Ночью в Киеве прогремело четыре мощных взрыва недалеко от центра города.

начале второго раунда переговоров вечером 2 марта, но он так и не начался.

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании «за распространение фейков о действиях» российской армии. По нему максимальное наказание 15 лет колонии. В Госдуме сказали, что закон могут принять уже в пятницу.

Минобороны России опубликовало первые официальные данные о потерях России в войне: 498 военных погибло, 1597 ранено.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ