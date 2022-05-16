Хроника войны с Украиной. День 82

Российские военные продолжают обстреливать восточные и южные регионы Украины. В Луганской, Харьковской и Николаевской области есть погибшие и пострадавшие.

12:02

Ассоциация российских аэропортов попросила Минтранс разрешить им не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров по истечении срока службы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министру транспорта от 5 мая.

Срок эксплуатации такой техники, установленный производителем, — десять лет, после которых использовать ее незаконно. Во многих аэропортах этот срок уже истекает, отмечают авторы письма.

Ассоциация «Аэропорт» отмечает, что 90% российских аэропортов оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии, поскольку технических средств досмотра российского производства в необходимом количестве нет. Из-за санкций иностранное оборудование заменить на новое невозможно.

Без разрешения на использование старой техники аэропортам придется перейти на ручной досмотр

«Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам», — цитирует «Коммерсантъ» письмо.

11:29

Минобороны Украины объявило, что 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны ВСУ из Харькова вытеснил российских военных и вышел к границе с Россией.

Ведомство опубликовало видео с 12 военными у пограничного столба в цветах украинского флага. Один из служащих говорит в камеру, что 15 мая батальон вышел на границу с Россией. «Мы дошли господин президент, мы тут», — говорит один из служащих.

Глава Харьковской области Олег Синегубов уточнил, что служащие теробороны восстановили пограничный знак Украины на границе.

11:11

За прошедшие сутки Николаев и два поселка в области пострадали в результате обстрелов, сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины.

В Ингульском районе Николаева загорелась крыша магазина и припаркованный во дворе автомобиль. В поселке Березнеговатое загорелась веранда жилого дома, а в поселке Первомайское из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелся жилой дом.

О пострадавших ведомство не сообщает.

10:49

В результате ракетного удара по Одесской области пострадали двое взрослых и ребенок, сообщает оперативное командование «Юг». По его данным, удар пришелся по туристическому объекту, разрушены здания и начался пожар.

«Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей», — сказано в сообщении украинских военных.

10:36

Глава Минропмторга Денис Мантуров объявил о национализации активов французского автоконцерна Renault, передает «Интерфакс».

По словам Мантурова, компания передает долю в московском заводе ЗАО «Рено Россия» в пользу Москвы, а долю в капитале «АвтоВАЗа», вероятно, передаст в пользу государственного Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

«Что касается "АвтоВАЗа", то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться », — уточнил министр.

Renault владеет 68% акций «АвтоВАЗа», а остальные 32% принадлежат госкорпорации Ростех. В московском автозаводе доля французского автоконцерна составляет 100%.

По словам Мантурова, ожидается, что по доле в «АвтоВАЗе» «будет, условно, сделка "за рубль"» с опционом на пять или шесть лет, в течение которых Renault сможет принять решение о выкупе акций обратно.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже пообещал, что на заводе, переданном городу, будут выпускать машины под брендом «Москвич». «Мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"», — сказано в блоге мэра.

Еще в конце марта Renault объявил о приостановке работы московского завода, уточнив, что принимает действия по соблюдению санкций против России, введенных из-за войны в Украине. На этом заводе работают 45 тысяч человек.

Итоги 81-го дня войны

Российские военные снова обстреляли Львовскую область недалеко от границы с Польшей.

Власти Харьковской, Николаевской и Луганской областей сообщили о пострадавших в результате новых обстрелов.

Финляндия и Швеция официально объявили о намерении подать заявку на вступление в НАТО.

В Ростовской области в здание военкомата бросили коктейль Молотова.

Из Института общественных наук РАНХиГС уволился преподаватель курса «Критическое мышление» Денис Греков, написавший пост о «позорной войне». На него написала жалобу его же коллега.

Фото на обложке: Rick Mave / SOPA Images / Sipa ​USA / Vida Press