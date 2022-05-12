Хроника войны с Украиной. День 78

В установленной российскими силами администрации Херсонской области планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав России без референдума.
11:50
Российские военные в марте застрелили двух мирных жителей на окраине Киева, пишет CNN и публикует видео убийства.
На записи, сделанной 16 марта, видно, что вооруженные военные пытаются попасть в автосалон. Навстречу им, как пишет CNN, выходит владелец салона и 68-летний охранник Леонид Пляц с поднятыми вверх руками. Они разговаривают с военными и уходят в другую сторону, после чего военные неожиданно стреляют по мужчинам в спины.
«Видео было проверено CNN. Оно составлено из нескольких камер вокруг объекта, и, хотя в нем нет звука, изображения четкие», — пишет телеканал.
Также из видео ясно, что Пляц погиб не сразу. После выстрелов он встал на ноги и дошел до поста охраны.
Как рассказал CNN анонимный украинский доброволец, «группа волонтеров пыталась спасти Пляца, вступая в перестрелку с российскими войсками, пытавшимися добраться до него», но не успела, так как сначала им пришлось отступить. «У них просто не было огневых мощностей, чтобы противостоять танкам и орудиям, которые были у русских в этом районе», — сказал доброволец.
10:12
ФСБ отчиталась о задержании жителя Курской области, который якобы готовил теракт в Курске по согласованию со спецслужбами Украины.
«ФСБ РФ совместно с МВД РФ задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города Курска с массовым скоплением людей с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции», — цитирует РИА «Новости» пресс-релиз ведомства.
По версии ФСБ, после теракта задержанный планировал уехать в Украину.
Вчера ФСБ отчиталась о задержании в Калининграде «сторонника» признанного в России экстремистским «Правого сектора». По версии ведомства, он также планировал теракт, после которого хотел уехать в Украину.
9:53
Число пострадавших при обстреле села Солохи Белгородской области увеличилось до семи человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
17 домовладений и шесть автомобилей получили повреждения. Также, пишет Гладков, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Нарушенное газоснабжение в селе, по его словам, уже восстановили.
9:23
Немецкий концерн Siemens объявил об уходе из России из-за войны в Украине.
«Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет», — сказал глава концерна Роланд Буш.
Итоги 77-го дня войны
В результате обстрела Белгородского села Солохи погиб один человек, еще семеро пострадали.
Замглавы установленной российскими силами администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что власти региона обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении Херсонской области в состав России без проведения референдума.
С начала российского вторжения погиб 501 боец Нацгвардии Украины, пострадали 1697 служащих.
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