Хроника войны с Украиной. День 78

В установленной российскими силами администрации Херсонской области планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав России без референдума.

11:50

Российские военные в марте застрелили двух мирных жителей на окраине Киева, пишет CNN и публикует видео убийства.

На записи, сделанной 16 марта, видно, что вооруженные военные пытаются попасть в автосалон. Навстречу им, как пишет CNN, выходит владелец салона и 68-летний охранник Леонид Пляц с поднятыми вверх руками. Они разговаривают с военными и уходят в другую сторону, после чего военные неожиданно стреляют по мужчинам в спины.

«Видео было проверено CNN. Оно составлено из нескольких камер вокруг объекта, и, хотя в нем нет звука, изображения четкие », — пишет телеканал.

Также из видео ясно, что Пляц погиб не сразу. После выстрелов он встал на ноги и дошел до поста охраны.

Как рассказал CNN анонимный украинский доброволец, «группа волонтеров пыталась спасти Пляца, вступая в перестрелку с российскими войсками, пытавшимися добраться до него », но не успела, так как сначала им пришлось отступить. «У них просто не было огневых мощностей, чтобы противостоять танкам и орудиям, которые были у русских в этом районе », — сказал доброволец.

10:12

ФСБ отчиталась о задержании жителя Курской области, который якобы готовил теракт в Курске по согласованию со спецслужбами Украины.

«ФСБ РФ совместно с МВД РФ задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города Курска с массовым скоплением людей с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции », — цитирует РИА «Новости » пресс-релиз ведомства.

По версии ФСБ, после теракта задержанный планировал уехать в Украину.

Вчера ФСБ отчиталась о задержании в Калининграде «сторонника » признанного в России экстремистским «Правого сектора ». По версии ведомства, он также планировал теракт, после которого хотел уехать в Украину.

9:53

Число пострадавших при обстреле села Солохи Белгородской области увеличилось до семи человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

17 домовладений и шесть автомобилей получили повреждения. Также, пишет Гладков, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Нарушенное газоснабжение в селе, по его словам, уже восстановили.

9:23

Немецкий концерн Siemens объявил об уходе из России из-за войны в Украине.

«Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет », — сказал глава концерна Роланд Буш.

Итоги 77-го дня войны

В результате обстрела Белгородского села Солохи погиб один человек, еще семеро пострадали.

Замглавы установленной российскими силами администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что власти региона обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении Херсонской области в состав России без проведения референдума.

С начала российского вторжения погиб 501 боец Нацгвардии Украины, пострадали 1697 служащих.

Первый российский военный, 21-летний сержант Вадим Шишимарин предстанет перед украинским судом за убийство мирного жителя в Сумской области, сообщил офис генпрокурора Украины.

На оппозиционного политика Илью Яшина составили четыре протокола о дискредитации российской армии.

«Фонтанка» и Закс.ру рассказали о найме массовки на шествие «Бессмертный полк» в Петербурге.