Хроника войны с Украиной. День 76

Одесса снова оказалась под ракетными обстрелами. Украинские власти продолжают сообщать о штурме «Азовстали» российскими военными.

9:34

В Луганской области 9 мая российские войска «массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории области », пишет глава областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в Северодонецке под обстрел попало отделение полиции, помещение разрушено.

Также, сообщает Гайдай, российские войска обстреляли полицейских в селе Шипиловка, пытавшихся обследовать разрушения, под которыми находятся люди.

9:02

Этой ночью из-за ракетного удара российскими военными по Суворовскому району Одессы погиб один человек, двое ранены, сообщает ГСЧС Украины. Еще три человека ранены из-за пожара в торговом центре села Фонтанка Одесской области.

Итоги 75-го дня войны

В результате обстрелов Одессы один человек погиб, пятеро ранены.

Российские военные продолжают штурмовать мариупольский комбинат «Азовсталь», говорят украинские власти.

В День Победы по всей России за антивоенные акции и символику задержали 82 человека, еще 43 человека были задержаны за прошлые акции или за протесты другой тематики, а также «в профилактических целях».

Сотрудники Lenta.ru вывели на главную страницу сайта антивоенные публикации.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Фото на обложке: Diego Herrera Carcedo, Anadolu Agency/ddp/Vida Press