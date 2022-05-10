Хроника войны с Украиной. День 76

Одесса снова оказалась под ракетными обстрелами. Украинские власти продолжают сообщать о штурме «Азовстали» российскими военными.
9:34
В Луганской области 9 мая российские войска «массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории области», пишет глава областной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, в Северодонецке под обстрел попало отделение полиции, помещение разрушено.
Также, сообщает Гайдай, российские войска обстреляли полицейских в селе Шипиловка, пытавшихся обследовать разрушения, под которыми находятся люди.
9:02
Этой ночью из-за ракетного удара российскими военными по Суворовскому району Одессы погиб один человек, двое ранены, сообщает ГСЧС Украины. Еще три человека ранены из-за пожара в торговом центре села Фонтанка Одесской области.
Итоги 75-го дня войны
В результате обстрелов Одессы один человек погиб, пятеро ранены.
Российские военные продолжают штурмовать мариупольский комбинат «Азовсталь», говорят украинские власти.
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Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.
Фото на обложке: Diego Herrera Carcedo, Anadolu Agency/ddp/Vida Press