Хроника войны с Украиной. День 69

Российские войска нанесли новый удар по Одессе. Украинские власти сообщают о погибшем подростке.

13:09

Россия опустилась на 155 место в рейтинге свободы прессы за 2022 год, который составляет международная организация «Репортеры без границ». До этого страна занимала 150 место. Теперь же Россия оказалась в группе стран с худшими условиями для свободы слова. Всего в списке 180 государств.

«В России правительство установило тотальный контроль над информацией, введя масштабную военную цензуру, блокируя СМИ и преследуя непокорных журналистов, вынуждая их к массовой эмиграции <…> Этот контроль над информацией не ограничивается границами России. Кремль навязывает свое видение войны некоторым из своих соседей, особенно Беларуси», — сказано в релизе организации.

При этом Беларусь находится на 153 месте в рейтинге, хотя год назад занимала 158-е.

«Репортеры без границы» подчеркивают, что «война, которую Россия ведет в Украине, имеет разрушительные последствия для свободы прессы» в этом регионе. «Российская армия на оккупированных территориях целенаправленно выбирала в виде мишени источники новостей и пыталась принудить к сотрудничеству местные СМИ», — отмечают «Репортеры».

На странице, посвященной России, сказано, что больше ни один журналист в стране не застрахован от угрозы серьезных обвинений по «расплывчато сформулированным драконовским законам».

«Хотя уровень подключения к интернету очень высок, почти две трети россиян узнают новости в основном из телевидения, которое контролируется правительством, и росийских соцсетей, как например "ВКонтакте"», — отмечает организация.

12:19

МИД России назвал антиисторическими слова министра иностранных дел Израиля Яира Лапида, который сказал, что евреи не убивали себя во время Холокоста, а обвинять евреев в антисемитизме — самое низкое проявление расизма к евреям. Лапид так ответил на высказывание главы МИД России Сергея Лаврова.

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — сказано в заявлении.

Следом российское ведомство приводит примеры сотрудничества евреев с немцами во время Второй мировой войны.

«Историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынуждено, то спекулирующий на своих корнях В. Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа», — настаивают российские дипломаты.

Кроме того, они жалуются на «отмену» русских в Украине, перефразировав известную цитату: «Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом весь "цивилизованный" мир промолчал, когда на Украине "отменили" русских. Не хватает фантазии понять, какой "некоренной" народ пойдет "на ножи" да "на гиляку" за москалями?».

Также МИД России обвинил израильского министра в игнорировании «эпидемии уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира — солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим Еврейский мир».

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о происхождении Зеленского, сказал: «Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят».

Это вызвало возмущение израильских властей. Глава МИД страны назвал слова Лаврова непростительными.

11:23

В селе Новофонтанка Николаевской области в общей могиле нашли тела двух местных жителей со следами пыток и огнестрельными ранениями, сообщает региональная прокуратура.

У одного из погибших были связаны ноги. Ведомство уточняет, что у могилы нашли пакеты сухпайков российской армии.

Фото: Николаевская областная прокуратура

11:17

Минобороны России подтвердило вчерашний ракетный удар в районе Одессы.

«Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2", а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран», — утверждается в сообщении ведомства.

Информацию о гибели подростка и ранении несовершеннолетней девочки в результате этого удара российские военные не комментируют.

Читать еще Как будто жизнь только началась Российская ракета убила в Одессе три поколения семьи Глодан. Вот история этой семьи

10:46

Следственный комитет России с начала войны возбудил 35 уголовных дел по новой статье о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК), рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью RT.

Кроме того, следователи возбудили 14 уголовных дел из-за того, что украинские следователи, по мнению СК, незаконно возбуждают уголовные дела против россиян.

Бастрыкин также рассказал, что на территории России сейчас находятся более 2 тысяч украинских военнопленных.

10:23

Папа римский Франциск просил о встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным, но не получил ответ, передает Reuters со ссылкой на интервью Франциска итальянской газете Corriere Della Sera.

По словам папы римского, через три недели после начала вторжения в Украину он попросил высокопоставленного дипломата Ватикана передать Путину предложение о встрече. «Мы еще не получили ответа, но все еще настаиваем», — сказал Франциск.

«Я боюсь, что Путин не может и не хочет этой встречи в такое время. Но как вы можете не остановить такую жестокость?» — добавил папа.

Также он рассказал, что созванивался через Zoom с патриархом Кириллом, который затем 20 минут с бумагами руках обосновывал Франциску необходимость войны. Помимо этого, папа римский в конце апреля общался в премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном — по словам папы, тот сказал ему, что Путин планирует закончить войну к 9 мая.

Исправлено в 13:20. Изначально ошибочно было написано, что Кирилл объяснял необходимость войны с картой в руках.

9:34

В Украине с начала войны погибли 3 153 мирных жителей, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека. 3 316 человек получили ранения.

Среди погибших 226 детей, а среди раненых — 319.

Чуть больше половины жертв — в Донецкой и Луганской областях. Там погибли 1638 человек. Причем подавляющее большинство — жители районов, подконтрольных украинским властям. Там погибли 1 539 человек, в то время как на территориях самопровозглашенных республик убиты 99 человек.

В ООН подчеркивают, что реальное количество жертв значительно выше, поскольку многие сообщения о погибших не могут быть проверены из-за продолжающихся боевых действий.

Итоги 68-го дня войны

В результате нового ракетного удара по Одессе погиб 15-летний мальчик, пострадала несовершеннолетняя девочка.

В Киевской области после ухода российских войск нашли тела 1202 погибших мирных граждан.

Генпрокуратура Украины назвала первого подозреваемого в убийствах Буче. Однако его родственники рассказали, что он не служил в российской армии, живет в беларуском Мозыре и с начала войны в Украине не был. Сам мужчина тоже сказал журналистам, что не был в Буче.

Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о происхождении президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что у Гитлера «тоже была еврейская кровь», а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». В МИД Израиля назвали эти словами непростительными и возмутительными.

В захваченном российскими войсками Херсоне один из местных интернет-провайдера после отключения связи перешел на сеть Ростелекома вместо украинской инфраструктуры.

Фото на обложке: Alexander Ermochenko, Reuters/Scanpix