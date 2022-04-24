Хроники войны с Украиной. День 60

Снаряд попал по жилому дому в Одессе: погибли как минимум восемь человек, в том числе трехмесячный младенец. В Минобороны РФ отчитались об обстреле военного аэродрома в районе Одессы, где якобы хранилась крупная партия иностранного оружия.

15:28

Восемь «легкораненых» матросов с крейсера «Москва» скоро смогут вернуться в свои подразделения, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Он посетил российских военных, которые пострадали в ходе войны в Украине, в госпитале Минобороны.

«У ребят у всех хорошее настроение», — утверждает Развозжаев. «Все хотят служить, все службу военную на флоте полюбили», — добавил он. Развозжаев поздравил военных с Пасхой, а «парня из Чеченской республики» — с продолжением месяца Рамадан. Входит ли чеченец в число матросов с «Москвы», или он пострадал где-то еще, губернатор не уточнил.

На видео из госпиталя, которое выложил Развозжаев, не видно лиц военных.

В Минобороны впервые признали потери среди экипажа крейсера «Москва», затонувшего 14 апреля, 23 апреля. В ведомстве утверждают, что один человек погиб, еще 27 пропали без вести. Число пострадавших не уточнялось.

14:49

Несколько сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе были лишены свободы в Донецке и Луганске, говорится в твиттере организации.

Накануне в министерстве обороны самопровозглашенной Луганской народной республики рассказали, что сотрудники ОБСЕ якобы сотрудничают с вооруженными силами Украины. Сотрудников миссии власти ЛНР подозревают в госизмене.

Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в середине апреля; тогда же деятельность организации запретили и в Донецкой народной республики. Запрет в обоих регионах вступает в силу 30 апреля.

13:23

Корреспондентку ютуб-канала RusNews Марию Пономаренко задержали в Санкт-Петербурге, сообщается в телеграме издания. Пономаренко вменяется статья о «фейках» о российской армии (статья 207.3 УК), у нее есть адвокат.

12:51

Из «Фельдман Экопарка» под Харьковом вывезли белого тигра, рассказал в фейсбуке основатель парка Александр Фельдман.

12:36

Роскомнадзор заблокировал доступ к шахматному сайту chess.com по решению Генпрокуратуры.

В Chess.com впервые высказались против войны в Украине в конце февраля. В русскоязычной версии заявления говорится, что компания не планирует блокировать доступ обычным российским и беларусским пользователям, но не позволит участвовать в призовых турнирах тем, кто поддерживает войну.

«Chess.com заблокировал учетные записи тех шахматистов из России и Беларуси, кто попал под международные санкции. В том числе мы обнаружили и закрыли учетные записи многих российских олигархов», — отмечает компания.

12:22

Два ребенка погибли сегодня утром при обстреле Очеретинской общины в Донецкой области, сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, дом на улице Мира, где жила их семья, разрушен. Девочкам было 14 и 5 лет.

11:01

Павлоградский район Днепропетровской области трижды за ночь подвергся обстрелам, в результате погиб 48-летний мужчина, сообщает глава областной администрации Валентин Резниченко. Один снаряд попал в железнодорожную инфраструктуру.

10:04

В Луганской области за сутки в результате обстрелов погибли восемь человек, двое пострадали, сообщает глава областной администрации Сергей Гайдай. Как минимум семь домов и отдел полиции разрушены.

9:41

9:27

В Мелитополе в Запорожской области российские военные похитили почетного консула Болгарии, сообщает «Громадьске» со ссылкой на главу города Ивана Федорова. Болгарское издание bTV со ссылкой на министерство иностранных дел страны передает, что почетный консул Сергей Жилев не был похищен и находится дома в безопасности.

В 2017-м году почетным консулом Болгарии стал мелитополец Сергей Желев, бывший депутат Запорожского областного совета.

Обновлено в 9:34. Добавлена информация болгарского МИДа.

Итоги 59-го дня войны

В результате обстрела в Одессе погибли как минимум восемь человек, в том числе трехмесячный ребенок. По данным украинских властей, всего в сторону Одессы были выпущены семь снарядов, два из них были сбиты силами ПВО. В Минобороны РФ отчитались об обстреле военного аэродрома в районе Одессы.

Запланированная эвакуация мирных жителей из Мариуполя сорвалась: народная милиция ДНР обвинила в срыве «украинских националистов», а украинские власти — российских военных.

В Чернигове с начала войны погибли более 700 мирных жителей.

По данным «Медиазоны», издательство «Просвещение» сначала войны сводит к минимуму упоминание Украины и Киева в российских учебниках.

В Буче эксгумировали 412 тел погибших.

Украинские власти рассказали об обстреле приграничных областей, Сумской и Черниговской, со стороны России. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказл об обстреле региона со стороны Украины.

Фото на обложке: Олег Переверзев для «Холода»

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