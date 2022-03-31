Хроника войны с Украиной. День 36

Минобороны России обещает режим тишины для эвакуации из Мариуполя.

08:27

Число беженцев из Украины в Россию, среди которых также беженцы с территорий ДНР и ЛНР, составляет более 529 тысяч человек, передают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Итоги 35-го дня войны

Минобороны России решило объявить «режим тишины» с 10:00 31 марта для эвакуации мирного населения из Мариуполя в Запорожье.

С начала войны Украину покинули более четырех миллионов человек.

Российские военные 82 раза атаковали украинские больницы с начала войны, сообщила ВОЗ.

Опубликованное российскими государственными СМИ видео с рассказом беженки из Мариуполя о зверствах «Азова» оказалось снято и распространено ФСБ. Спецслужба просила провластных журналистов не указывать источник видео.

По данным разведки США, советники президента России Владимира Путина дезинформируют его, потому что слишком боятся сказать ему правду. Это могло привести к напряженности между Путиным и Минобороны.

Фото на обложке: Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины