Хроника войны с Украиной. День 39

Киевская область освобождена от российских войск. В освобожденных городах журналисты и местные находят тела погибших, в том числе со связанными руками.

09:41

В Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс, сообщает информагентство Минобороны Украины. Агентство утверждает, что его убили российские военные, когда режиссер пытался покинуть город.

Мантасу Кведаравичюсу было 45 лет. В 2016 году он снял фильм о Мариуполе — «Mariupolis».

09:25

Среди погибших в Киевской области нашли старосту села Мотыжин (Макаровский район) Ольгу Сухенко с мужем и сыном, написала украинская журналистка Катерина Малофеева. Сухенко была похищена 23 марта.

В Киевской области начиная со 2 апреля журналисты и местные власти находят тела погибших. Так, корреспондент AFP увидел как минимум 20 погибших на одной улице в городе Буча, у одного из них были связаны руки.Ф опубликовал Фотографии тел опубликовали советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, агентство «УНИАН», фотограф Михаил Палинчак и другие.

Итоги 38-го дня войны

Минобороны Украины объявило, что вся Киевская область освобождена от российских военных. На фотографиях из освобождженного региона — тела погибших на улицах городов, некоторые погибшие — со связанными руками.

Более 200 человек были задержаны на антивоенных акциях по всей России.

Литва первой из стран Евросоюза полностью отказалась от российского газа.

Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина покинула свою должность и сказала, что не будет возвращатсья в Россию — из-за войны с Украиной.

Марианна Вышемирская, эвакуированная из роддома в Мариуполе, дала интервью российским журналистам и опубликовала сториз в инстаграме с комментарией о произошедшем. Она говорит, что никто не слышал звуков авиналета, и полагает, что роддом попал под обстрел, но не с воздуха.

Фото на обложке: Олексій Самсонов, КМДА