Хроника войны с Украиной. День 35

Несмотря на обещания Минобороны России сократить активность на Киевском направлении, ночью столицу Украины вновь обстреливали.

11:11

На 25-летнего жителя Благовещенска завели сразу три уголовных дела по статье о вандализме из-за дискредитирующих действия российских вооруженных сил рисунков и надписей в общественных местах, сообщает МВД по Амурской области.

Его задержали 28 марта. «Увидев полицейских, молодой человек оказал им сопротивление, распылил в их сторону перцовый баллончик и попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в дежурную часть », — сказано также в пресс-релизе. Помимо трех уголовных дел по статье о вандализме (статья 214 УК), на молодого человека составили ряд протоколов об административном правонарушении. Его арестовали на 14 суток по статье о публичной демонстрации экстремистской атрибутики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

10:37

РИА «Новости» со ссылкой на штаб обороны ДНР сообщает об одном погибшем и четырех пострадавших из-за обстрела украинскими военными жилого дома в Донецке. Утверждается, что еще один снаряд упал около школы.

10:10

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал, что российские войска не снизили интенсивность обстрелов, несмотря на вчерашние договоренности в Стамбуле.

«Снова уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Уничтожены библиотеки, торговый центр, много домов », — сказал Чаус.

Вчера после переговоров в Стамбуле представитель Минобороны России объявил о решении «кардинально » сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.

8:59

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил об обстреле российскими военными жилых кварталов города Лисичанск. По его словам, есть жертвы. Их количество пока не уточняется.

8:34

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что причиной взрывов в районе села Красный Октябрь мог быть пожар на складе боеприпасов.

«Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем », — пишет Гладков. Жертв и пострадавших среди мирного населения, по его словам, нет.

Вчера вечером на территории Белгорода и Белгородской области были слышны и видны взрывы. Губернатор рассказал, что инцидент произошел в районе села Красный Октябрь в 30 километрах от границы с Украиной.

Итоги 34-го дня войны

По итогам нового раунда переговоров с Украиной Минобороны России пообещало сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 1179 мирных жителей, еще 1860 пострадали.

После ракетного удара по зданию Николаевской областной администрации погибли 12 человек, еще 34 пострадали.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу пообещал, что срочников, которых призовут на службу в армии этой весной, не будут отправлять в горячие точки.

Репортаж журналистки Елены Костюченко об обстрелах украинского Николаева удалили с сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора. После этого другие издания опубликовали статью у себя в знак поддержки.

Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия объявили о высылке из своих стран суммарно 43 российских дипломатов.

Фото на обложке: Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины