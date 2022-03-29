Хроника войны с Украиной. День 34

Власти Луганской области сообщают о всех новых обстрелах мирного населения, а в других регионах российские военные наносят удары по нефтебазам.

10:21

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал государства криминализировать использование символа «Z » в качестве поддержки российского вторжения в Украину.

«"Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена», — написал он.

10:01

Офис Генерального прокурора Украины сообщает о гибели 144 детей с начала войны. Еще 220 были ранены. Полностью разрушены 75 учебных заведений, повреждены — 733.

Эти цифры не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрелов, отмечает ведомство.

Также офис Генпрокурора сообщает, что вчера в Луганской области от минно-взрывных травм погиб трехлетний ребенок, а в поселке в Запорожской области были ранены трое гражданских, один из них — ребенок.

9:20

ГСЧС Украины сообщает о повреждении российскими военными памятника архитектуры, бывшей пожарной части 1887 года постройки в Харьковской области.

8:45

На политика Евгения Ройзмана составили два протокола по статье о «дискредитации российских вооруженных сил » (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

«Первый протокол за пост в твиттере, второй — за видеоролик», — цитирует «Екатеринбург Онлайн » адвоката Ройзмана Юлию Федотову. Суд, как пишет издание, пройдет уже сегодня.

8:29

Около Никополя произошла ракетная атака, сообщает руководитель районной военной администрации Евгений Евтушенко. По его словам, обошлось без жертв.

Итоги 33-го дня войны

В Энергодаре, занятом российскими военными, прошел проукраинский митинг.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал, что власти проведут расследование из-за видео, на котором, предположительно, украинские военные издеваются над российскими пленными.

The Wall Street Journal написал, что у бизнесмена Романа Абрамовича и двух членов переговорной группы от Украины после встречи в Киеве появились симптомы отравления. В то же время американский чиновник со ссылкой на данные разведки настаивает, что причиной плохого самочувствия стала окружающая среда, а не отравление.

Работники Чернобыльской АЭС рассказали, что российские солдаты на бронетехнике без защиты от радиации проехали через высокотоксичную зону Рыжий лес, подняв облако радиоактивной пыли.

В России приговорили к двум годам колонии 22-летнюю Анастасию Левашову, которая 24 февраля во время антивоенной акции бросила в полицейского бутылку с зажигательной смесью.

«Новая газета» объявила о приостановке работы до окончания войны в Украине.

Операторы предупредили, что через несколько месяцев в России могут начаться сбои связи из-за невозможности купить новое оборудование после введения санкций.

Фото на обложке: Alexander Ermochenko, Reuters/Scanpix