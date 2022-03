Хроника войны с Украиной. День 19

Несмотря на заявления Минобороны России об обстреле и ударах исключительно по военным объектам, украинские власти продолжают сообщать о разрушениях из-за обстрелов жилых домов, школ и больниц.

22:29

Девушка, вышедшая в эфире Первого канала с антивоенным плакатом, — сотрудница телеканала Марина Овсянникова, сообщает «ОВД-Инфо».

После эфира девушку задержали и доставили в ОВД «Останкино», рассказали друзья Овсянниковой.

22:05

В эфире Первого канала девушка прервала программу «Время » с Екатериной Андреевой и выбежала перед камерой с плакатом c надписью: «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war ». Девушка успела сказать : «Остановите войну, нет войне ». Эфир из студии тут же прервали одним из записанных сюжетов.

21:26

Associated Press со ссылкой на хирурга Тимура Марина сообщал, что беременную девушку из мариупольского роддома, о смерти которой сегодня стало известно, доставили в шоковом состоянии с раздробленным тазом и отрывом правого бедра. Ей сделали кесарево сечение, но ни ее, ни ребенка спасти не смогли.

По словам медиков, осознав, что ребенка не могут спасти, женщина стала просить: «Убейте меня сейчас же ».

В Мариуполе скончалась беременная женщина, пострадавшая во время обстрела роддома российскими войсками 9 марта. Не выжил и ее нерожденный ребенок.



Минобороны РФ отрицало причастность к удару и назвало его "полностью срежиссированной провокацией" pic.twitter.com/YJGOJk9MhG — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 14, 2022

20:50

Российские власти запрещают концерты украинских и российских музыкантов, которые высказались против войны, сообщает «Агентство» со ссылкой на концертного промоутера и участника одной из московских музыкальных групп.

По словам участника группы, в последние выходные в столичном баре перед выступлением организаторы передали список музыкантов и групп, чьи песни нельзя исполнять:

Noize MC

Alekseev

Макс Барских

Вера Брежнева

Борис Гребенщиков

Anacondaz

«Нервы»

«Каста»

«Кровосток»

«Один в каноэ»

«Океан Эльзы»

«Порнофильмы»

Иван Дорн

Надежда Дорофеева

2Маши

Потап и Настя Каменских

Светлана Лобода

Валерий Меладзе

Монатик

Оксимирон

Также в этом списке оказался комик и телеведущий Максим Галкин, тоже осудивший войну.

Этот список получил и организатор концертных туров. Ему сказали, что мероприятия с этими артистами «крайне нежелательны».

По данным «Агентства», некоторых российских артистов сейчас заставляют подписывать обязательство не высказываться о войне в Украине, не показывать украинский флаг и фото или видео, связанных с войной. По словам промоутера, эти запреты спускают организаторам силовики: «На площадку в день концерта приходят из Центра «Э», после этого площадка идет к организатору концерта с этим».

19:11

Словакия решила выслать троих сотрудников российского посольства на основании информации от спецслужб, сообщает Reuters. Дипломаты должны покинуть страну в течение трех суток.

18:42

Asus сообщила о проблемах с поставками своей техники:

«Компания Asus всегда следует международны предписаниям, и данная ситуация повлекла за собой серьезные проблемы по всей цепочке поставок, в логистике и банковских услугах, и привела к тому, что поставки на российский рынок в настоящий момент практически замерли».

18:03

Именно здесь мать-одиночка из Перми зарабатывает, рекламируя свои услуги маникюра. Здесь человек из Ярославля показывает, как классно он делает паркет, и ищет клиентов. Девушка из Питера печет и продает пирожные. Инстаграм, реклама в нем, клиенты в нем — среда, которая кормит семьи сотен тысяч. Эти люди ничего не получают от государства. Им ничего не достается от нефти и газа. Упорным трудом они кормят свои семьи (и налоги платят!) и инстаграм — среда их бизнеса Алексей Навальный высказался против блокировки инстаграма

17:51

С 24 февраля в результате военных действий в Украине погибли 636 человек, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Еще 1125 получили травмы и ранения. Среди погибших 46 детей, среди раненых — 62 ребенка.

Основные причины гибели гражданского населения — применение оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, в том числе тяжелой артиллерии, залповых систем огня, ракетных и авиационных ударов.

В управлении отмечают, что погибших и пострадавших, вероятно, больше, поскольку информация из районов боевых действий задерживается.

17:04

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал TJournal из-за публикаций о войне в Украине.

«Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины», — цитирует TJ письмо из ведомства.

16:29

Частные охранные предприятия Петербурга заставили заключить договоры с Нацгвардией для помощи во время протестов, передает «Русская служба Би-Би-Си » со ссылкой на источники в охранных предприятиях города.

Согласно договору, оказавшемуся в распоряжении редакции, сотрудники петербургских ЧОПов будут помогать Нацгвардии в «обеспечении правопорядка» на массовых мероприятиях, участвовать в совместных патрулях, а также выделять организации работников и технические средства.

Би-Би-Си отмечает, что работники ЧОПа не имеют права применять насилие и самостоятельно задерживать людей.

В Украине вместе с российскими военными в боевых действиях участвуют нацгвардейцы, сотрудники СОБРа и ОМОНа. Последние обычно в России занимаются разгоном акций протеста.

15:19

В Мелитополе российские военные окружили площадь Победы в центре города, где последние дни проходили акции протеста против российских войск, после чего произошла потасовка между горожанами и военными, сообщает РИА «Мелитополь».

После этого протестующих горожан оттеснили, а площадь оцепили и перестали пускать на нее.

15:07

15:03

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer приостановит инвестиции в российский бизнес и рекламу в России из-за войны в Украине. При этом производитель продолжит поставлять продукты здравоохранения и сельского хозяйства.

В компании подчеркнули, что приоритетной задачей остается безопасность 700 сотрудников в Украине и поддержка населения страны. Bayer создала фонд помощи пострадавшим в размере трех миллионов евро.

14:45

В Лондоне активисты проникли в особняк российского миллиардера Олега Дерипаски и вывесили на здании украинский флаг и полотна с надписями «Путiн iди на *** Putin go **** yourself», «This property has been liberated» («Эта собственность освобождена») и «Power breeds parasites» («Власть порождает паразитов»), пишет Daily Mail.

К особняку приехала полиция, но каких-либо действия пока не предпринимала.

Газета отмечает, что Дерипаска обычно останавливался в особняке всего несколько дней в году.

14:18

«Укрэнерго» сообщило, что российские войска повредили линию электропередач, питающую Чернобыльскую атомную электростанцию и город Славутич. Работники станции починили и пустили ее под напряжение всего день назад.

Компания пообещала снова отправить ремонтную бригаду на территорию, занятую российскими войсками, для восстановления поврежденной линии.

Ранее МАГАТЭ со ссылкой на украинские власти сообщило, что работники Чернобыльской АЭС больше не занимаются ремонтом и техническим обслуживанием оборудования, связанного с безопасностью, из-за усталости после почти трех недель бессменной работы.

13:59

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, которые находится в лизинге у российских компаний.

13:22

Продажи туров за рубеж сократились в 25 раз, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию туроператора «Интурист». Эта и другие компании связывают резкое падение спроса с повышением стоимостью авиабилетов и отменой рейсов.

При этом издание отмечает, что туры в Абхазию, Армению и Турцию остаются по-прежнему востребованными. В последние две страны можно улететь прямыми регулярными рейсами.

13:12

Работники Чернобылькой АЭС больше не занимаются ремонтом и техническим обслуживанием оборудования, связанного с безопасностью, из-за усталости после почти трех недель бессменной работы, сообщает МАГАТЭ со ссылкой на украинские власти.

«211 человек технического состава и сотрудников службы охраны до сих пор не могут смениться: они приступили к работе за день до того, как 24 февраля российские войска вошли на территорию объекта. Кроме того, регулирующий орган выразил обеспокоенность по поводу безопасности транспортировки персонала за пределы зоны отчуждения, установленной после аварии», — сказано в сообщении.

Украинские власти не могут напрямую связаться с персоналом станции и получают информацию от руководства АЭС, которое находится за ее пределами.

Станция контролируется российскими военными с первого дня войны.

12:47

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики утверждают, что 20 человек погибли, а девять пострадали, после того как военные сбили в центре Донецка украинскую ракету «Точка-У».

12:29

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором, вероятно, чеченские военные заставляют украинских пленных кричать: «Ахмат — сила». Пленные при этом стоят на коленях.

«Я вам говорил, что заставлю вас», — говорит затем военный, держащий камеру.

12:18

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что российская прокуратура угрожает арестами руководителей и активов (в том числе товарных знаков) западным компаниям, ушедшим с российского рынка из-за войны в Украине.

По словам источников, угрозы от российской прокуратуры получили компании Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM и Yum Brands, владеющей KFC и Pizza Hut. Эти корпорации приостановили инвестиции в российский бизнес на фоне войны в Украине, а некоторые прекращают работу в стране.

Посольство России в США назвало статью об угрозах американским бизнесменам вымыслом: «Опус The Wall Street Journal — это чистый вымысел».

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать производства зарубежных компаний, объявивших об уходе из России.

11:20

Пророссийский депутат из Мелитополя Галина Данильченко, которую местные и российские СМИ называют новым мэром города, объявила о начале вещания российских каналов в регионе. Обращение Данильченко одним из первых опубликовал YouTube-канал «Под объективом».

«Сегодня мы ощущаем острый дефицит в получении достоверной информации. Поэтому с сегодняшнего дня на территории Мелитополя и Мелитопольского района начинается цифровое вещание российских телеканалов. Перенастраивайте свои телеприемникм и получайте правдивую информацию», — сказала Данильченко в новом телеобращении.

Мелитополь занят российскими войсками, 4 марта Запорожская областная военная администрация сообщила о захвате мелитопольской телебашни и начале вещания российских телеканалов.

На прошлой неделе украинские власти сообщили о похищении российскими войсками мэра Мелитополя Ивана Федорова, а через пару дней и главы районной рады Сергея Прийме. Где они находятся, пока неизвестно.

11:02

Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble объявил о повышении цен с 15 марта в среднем на 43%. В компании объясняют это удорожанием логистики, материалов и падением рубля, сообщает «Коммерсантъ».

В ближайшее время цены поднимут на:

26% для моющих средств

30% для средств для стирки

33% для товаров для женской гигиены

47% для товаров для детской гигиены

58% для средств по уходу за полостью рта

63% для средств по уходу за волосами

65% для средств для бритья

67% для товаров для красоты и здоровья

74% для профессиональных средств для уборки.

Американская компания P&G выпускает товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и многими другими. После начала войны в Украине P&G приостановила инвестиции в российский бизнес и сообщила, что сократит линейку товаров в стране. При этом оба российских завода продолжат работу.

10:26

Журналистка «Голоса Америки» Ася Долина рассказала, что одна из беременных девушек, эвакуированных из мариупольского разрушенного роддома, умерла. Ее ребенок тоже не выжил.

По словам журналистки, эту информацию ей подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который заснял, как девушку выносили из здания на носилках. Речь идет о девушке на первой фотографии.

Ранее стало известно, что другая девушка из родильного отделения горбольницы №3 Марианна Подгурская родила девочку.

9:48

В Киеве после попадания артиллерийского снаряда в девятиэтажный жилой дом погибли два человека, еще трое госпитализированы, сообщает украинская Госслужба чрезвычайных ситуаций.

Снаряд разрушил часть лестничной клетки и фасада дома. Некоторые квартиры охватил пожар.

9:32

Вчера по всей России прошли антивоенные акции. Задержаны более 850 человек.

Украинские власти обвинили российские войска в похищении двух мэров запорожских городов — Мелитополя и Днепрорудного. В Мелитополе также задержаны глава районной рады и активистка.

Россия обстреляла Яворовский военный аэродром во Львовской области в 30 километрах от Польши. Украинцы сообщили о 35 погибших, Россия утверждает, что их может быть до 180.

Власти Мариуполя сообщают, что в городе из-за обстрелов с 24 февраля погибли 2 187 человек.

В городах, занятыми российскими военными, Херсоне, Бердянске и Мелитополи местные жители вышли на улицы с украинскими флагами.

В Киевской области был застрелен американский режиссер-документалист Брент Рено, который готовил для Time проект о кризисе беженцев.

Роскомнадзор начал блокировать Instagram.

Фото на обложке: Анатолий Жданов / Коммерсантъ