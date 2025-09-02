EN
Общество

Китай введет пробный безвизовый режим для россиян

2 минуты чтения 10:32 | Обновлено: 11:06

В середине сентября этого года в Китае начнет действовать пробный безвизовый режим для граждан России. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим», — сказал он. 

В августе 2023 года Россия и Китай возобновили программу групповых безвизовых поездок, приостановленную из-за пандемии COVID-19. Осенью того же года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что обсуждается возможность продления срока безвизового пребывания россиян в Китае с 14 до 21 дня.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

При этом, согласно действующим правилам, для самостоятельных туристов поездка в Китай возможна только при наличии визы. Исключение сделано только для транзитных пассажиров. Так, декабре прошлого года китайские власти продлили срок безвизового транзита для россиян и ряда других государств до десяти дней.

По данным Ассоциации туроператоров России, в 2023 году безвизовым въездом воспользовались почти 130 тысяч человек. В свою очередь, Владимир Путин в недавнем интервью китайскому агентству «Cиньхуа» заявил, что по итогам прошлого года туристический поток между странами вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.

Сообщение о запуске тестового безвизового режима для граждан России появилось после переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, на которых оба они подчеркнули высокий уровень сотрудничества между двумя странами. Путин проводит в Китае четыре дня и 3 сентября примет участие в военном параде в Пекине, посвященном 80-летию завершения Второй мировой войны.

