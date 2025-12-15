EN
Криминал

Мужчина ограбил два банка за два дня при помощи записки

2 минуты чтения 23:08

Ограбления произошли в штате Нью-Йорк, на острове Лонг-Айленд. В обоих случаях американец не использовал оружие, а угрожал кассиру исключительно при помощи записки, сообщает New York Post. 

Злоумышленник напал поочередно на два отделения банка Flagstar Financial, расположенных на расстоянии восьми километров друг от друга. Мужчина не использовал огнестрельное оружие, а только передавал кассиру записку с угрозой, в которой требовал не сопротивляться и положить деньги в спортивную сумку. 

После первого ограбления он скрылся с места преступления на машине. Всего через сутки мужчина появился в другом городе, но зашел в тот же банк Flagstar. Как и в первый раз грабитель передал кассиру записку, молча забрал сумку с деньгами и ушел пешком.

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика38 минут чтения

Полиция штата Нью-Йорк благодаря показаниям очевидцев составила фоторобот. В розыск объявлен лысый мужчин с бородой в черной куртке, которого на данный момент задержать не удалось. Пресс-служба Flagstar не ответила на запросы журналистов, а в полиции не стали раскрывать сумму кражи.

Ранее вооруженный мужчина в маске ограбил отделение банка в Новокузнецке. Он забрал 100 тысяч рублей, при этом от большей суммы грабитель отказался. На видео слышно, как мужчина, одетый во все черное и с медицинской маской на лице, в какой-то момент обратился к сотруднице отделения: «Все, хватит, закрывай пакет». «У нас еще есть деньги», — ответил ему женский голос за кадром. «Не надо», — говорит мужчина.

