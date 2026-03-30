СМИ рассказали о способах вербовки в российские спецслужбы эмигрантов

Утечка переписки и аудиозаписей показала, как российские спецслужбы вербуют информаторов и пытаются внедряться в оппозиционные круги в Европе. Материалы, оказавшиеся в распоряжении издания Politico, демонстрируют методы давления, убеждения и контроля над потенциальными агентами.

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе Общество 7 минут чтения

История касается 21-летнего студента из Москвы, которого журналисты назвали Иваном из соображений безопасности. По его словам, летом 2023 года сотрудники спецслужб задержали его в аэропорту после возвращения домой и предложили выбор: сотрудничество или уголовное дело.

Ему сообщили, что из-за участия в чате движения «Весна», которое в декабре 2022 года было признано экстремистским в России, он может отправиться в колонию на срок до 15 лет. Иван согласился на сотрудничество и подписал обязательство о неразглашении. После этого его отпустили.

В течение последующих месяцев агенты поддерживали с ним связь через мессенджер телеграм, используя тактику «хороший и плохой полицейский». Один из них обещал помочь с учебой и защитить от призыва в армию, другой регулярно угрожал последствиями за недостаточную активность. В переписке они требовали сообщать сведения об активистах, уехавших за границу, включая их местонахождение, контакты и планы протестных акций.

«С чего начинается Родина?» Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого Криминал 27 минут чтения

Согласно сообщениям, интерес спецслужб распространялся не только на граждан России, но и на иностранцев, помогавших эмигрантам — преподавателей языков, сотрудников государственных учреждений и общественных организаций. От Ивана требовали восстанавливать связи с бывшими соратниками и вступать в общие чаты, чтобы получать информацию о деятельности оппозиционных групп в Европе.

Эксперты отмечают, что подобная практика стала особенно актуальной после начала полномасштабного конфликта России и Украины, когда сотни тысяч россиян покинули страну. По словам специалиста по российским спецслужбам Андрея Солдатова, создание сети информаторов внутри эмигрантских сообществ позволяет одновременно получать данные о критиках власти и усиливать атмосферу недоверия среди активистов.

Женщина выжила при крушении самолета Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле Общество 27 минут чтения

В качестве примера приводится дело российского оппозиционера Игоря Рогова, которого судят в польском городе Сосновец по обвинению в шпионаже и подготовке диверсии. По данным следствия, он был завербован Федеральной службой безопасности еще до эмиграции и продолжил сотрудничество за рубежом. Судебные документы, с которыми ознакомилось Politico, указывают, что он признал работу на спецслужбу.

Иван утверждает, что решил действовать иначе: он сообщил о попытке вербовки знакомому активисту, а затем начал передавать кураторам ложную или безвредную информацию. В начале 2025 года ему удалось покинуть Россию и добраться до Испании, где он подал прошение о предоставлении убежища. Некоторое время сотрудники спецслужб продолжали требовать от него обратной связи, однако позже контакты прекратились.

Эксперты подчеркивают, что российские эмигранты остаются уязвимой целью для вербовки из-за финансовых трудностей, неопределенного правового статуса и наличия родственников в России. При этом усиление подозрительности внутри диаспоры уже осложняет работу оппозиционных организаций и усиливает атмосферу недоверия.