В России стали реже открываться магазины у дома

Открытие магазинов у дома в России в 2025 году обвалилось в шесть раз — это рекордное падение с 2017 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования Infoline. Отмечается, что основной удар пришелся на алкомаркеты, которые столкнулись с жесткими ограничениями региональных властей.

Так, по данным Infoline, в 2025 году FMCG-ритейлеры (fast-moving consumer goods, товары повседневного спроса) из топ-200 крупнейших по обороту открыли только 952 магазина шаговой доступности. Для сравнения, в 2024 году появилось 5,66 тысячи таких торговых точек.

Наиболее заметное снижение числа новых открытий показали сети алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль», а также продуктовые ритейлеры «Вкусвилл» и «Ярче». Среди региональных игроков сильнее всего сократила расширение сеть «Серебряный шар», работающая в Хакасии, Туве и Красноярском крае.

На ситуацию, как отмечается, повлияли ограничения на продажу алкоголя и ужесточения требований к расположению таких точек продаж, введенные в ряде регионов, в том числе, в Вологодской, Курганской и Московской областях, Пермском крае и Республике Алтай. Из-за этого ритейлеры вынуждены пересматривать портфель магазинов и закрывать точки, которые подпадают под новые требования, пишет «Коммерсантъ».

Дополнительным фактором стало насыщение рынка. Как отмечает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов, во многих городах плотность магазинов шаговой доступности уже достигла предела. По его словам, если раньше сети соревновались в скорости открытия новых точек, то теперь все больше внимания уделяют рентабельности каждого магазина.

Одновременно с этим растут сроки окупаемости новых объектов. По словам партнера консалтинговой компании One Story Ольги Сумишевской, сейчас они могут достигать одного года, тогда как раньше составляли около шести месяцев. Это делает запуск магазинов «с нуля» менее привлекательным и приводит не только к замедлению открытия новых точек, но и к закрытию части уже работающих.

Формат магазинов у дома на протяжении последних лет оставался самым быстрорастущим в российской рознице, отмечает «Коммерсантъ». Так, в 2024 году по стране было открыто 3,6 тысячи мягких дискаунтеров (например, «Магнит» и «Пятерочка») и 1,4 тысячи жестких дискаунтеров («Светофор» и «Чижик»). Отмечается, что это более чем в четыре раза меньше числа открытий магазинов шаговой доступности в тот же период.