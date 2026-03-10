EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

В России стали реже открываться магазины у дома

2 минуты чтения 09:50

Открытие магазинов у дома в России в 2025 году обвалилось в шесть раз — это рекордное падение с 2017 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования Infoline. Отмечается, что основной удар пришелся на алкомаркеты, которые столкнулись с жесткими ограничениями региональных властей.

Так, по данным Infoline, в 2025 году FMCG-ритейлеры (fast-moving consumer goods, товары повседневного спроса) из топ-200 крупнейших по обороту открыли только 952 магазина шаговой доступности. Для сравнения, в 2024 году появилось 5,66 тысячи таких торговых точек.

Наиболее заметное снижение числа новых открытий показали сети алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль», а также продуктовые ритейлеры «Вкусвилл» и «Ярче». Среди региональных игроков сильнее всего сократила расширение сеть «Серебряный шар», работающая в Хакасии, Туве и Красноярском крае.

На ситуацию, как отмечается, повлияли ограничения на продажу алкоголя и ужесточения требований к расположению таких точек продаж, введенные в ряде регионов, в том числе, в Вологодской, Курганской и Московской областях, Пермском крае и Республике Алтай. Из-за этого ритейлеры вынуждены пересматривать портфель магазинов и закрывать точки, которые подпадают под новые требования, пишет «Коммерсантъ».

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Дополнительным фактором стало насыщение рынка. Как отмечает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов, во многих городах плотность магазинов шаговой доступности уже достигла предела. По его словам, если раньше сети соревновались в скорости открытия новых точек, то теперь все больше внимания уделяют рентабельности каждого магазина. 

Одновременно с этим растут сроки окупаемости новых объектов. По словам партнера консалтинговой компании One Story Ольги Сумишевской, сейчас они могут достигать одного года, тогда как раньше составляли около шести месяцев. Это делает запуск магазинов «с нуля» менее привлекательным и приводит не только к замедлению открытия новых точек, но и к закрытию части уже работающих.

Формат магазинов у дома на протяжении последних лет оставался самым быстрорастущим в российской рознице, отмечает «Коммерсантъ». Так, в 2024 году по стране было открыто 3,6 тысячи мягких дискаунтеров (например, «Магнит» и «Пятерочка») и 1,4 тысячи жестких дискаунтеров («Светофор» и «Чижик»). Отмечается, что это более чем в четыре раза меньше числа открытий магазинов шаговой доступности в тот же период.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву