СМИ: власти придумали новые ограничения для пользователей VPN

Минцифры оповестило крупнейшие российские цифровые платформы, что они обязаны блокировать пользователей, которые используют VPN, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного источника из ведомства.

Если же требование Минцифры не будет выполнено, то власти исключат компании из «белых списков». Ограничения могут коснуться маркетплейсов Wildberries и Ozon, а также сервисов компаний «Яндекс» и VK.

Собеседник издания на IT-рынке объяснил, что таким образом российские власти стремятся ограничить использование VPN-сервисов без необходимости вводить за это административную ответственность. «Ограничение работы сервисов при включенном VPN затруднит работу привычных платформ»,— добавил эксперт.

В октябре 2025 года, как отмечает «Коммерсантъ», Роскомнадзор заблокировал 258 VPN-сервисов. Однако уже в середине января 2026 ведомство отчиталось о введение блокировок против 400 VPN. Таким образом, за три месяца количество заблокированных VPN-сервисов выросло на 70%.

Ранее стало известно, что глава Минцифры Максут Шадаев в ходе двух совещаний 28 марта с представителями крупных операторов связи и цифровых платформ потребовал принять меры против обхода блокировок россиянами. По данным СМИ, эта инициатива исходит из закрытого поручения Владимира Путина.

Так, власти попросили российских операторов связи ввести плату для тех пользователей, которые тратят более 15 гигабайт международного трафика в месяц через мобильный интернет. Один из источников Forbes добавил, что эта мера должна вступить в силу до 1 мая.