СМИ: российские власти захотели ввести плату за использование VPN

Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе двух совещаний 28 марта с представителями крупных операторов связи и цифровых платформ потребовал принять меры против обхода блокировок россиянами. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на несколько неназванных источников. Они считают, что эта инициатива исходит из закрытого поручения Владимира Путина.

Так, операторов связи попросили ввести плату для тех пользователей, которые тратят более 15 гигабайт международного трафика в месяц через мобильный интернет. Один из источников Forbes добавил, что эта мера должна вступить в силу до 1 мая.

Кроме того, собеседники издания из IT-области и крупных интернет-компаний рассказали, что власти хотят обязать платформы ограничивать доступ для тех, кто пользуется VPN. По словам одного из источников, Шадаев допустил, что за использование средств обхода блокировок в России могут ввести административное наказание, однако, как отметил министр, он надеется, что власти смогут обойтись без этого.

Партнер Comnews Research Леонид Коник рассказал Forbes, что лимита в 15 гигабайт россиянам хватит на использование заблокированных в стране мессенджеров и соцсетей. «Разве что смотреть YouTube с утра до вечера не получится», — добавил эксперт.

В то же время бизнес-консультант по ИБ Positive Technologies Алексей Лукацкий отметил, что способы, которые используют сайты и платформы для определения, включен ли у пользователя VPN, не дают стопроцентно точного результата. Например, человек может уехать в отпуск и заходить на российские сервисы из-за границы, но без VPN.

Ранее сообщалось, что на совещаниях Минцифры их участники обсуждали запрет на оплату сервисов Apple через счет мобильного телефона. Это, по мнению властей, должно заставить компанию вернуть в App Store удаленные российские приложения.