Налоговая объяснила причины двойного налогообложения удаленных работников

2 минуты чтения 11:57

Федеральная налоговая служба (ФНС) прокомментировала РБК случаи двойного налогообложения сотрудников, работающих в России удаленно на казахстанские компании. По словам замглавы ФНС России Юлии Шепелевой, Россия и Казахстан планируют обсудить эту проблему в ближайшее время.

«Сказать, что это массовая проблематика, я не могу. Тем не менее мы с коллегами из Казахстана планируем буквально в ближайшее время провести взаимные консультации по этому вопросу», — сказала она.

О подобной проблеме юристы рассказывали еще летом 2025 года. По словам автора телеграм-канала «Дневник налогового консультанта» Линды Куркулите, в начале июня налоговые органы начали вызывать россиян в инспекцию, если они указали в декларациях уплату НДФЛ за работу в казахстанских компаниях. При этом между Россией и Казахстаном с 1996 года действует Конвенция об устранении двойного налогообложения. Согласно ей, ключевыми факторами для определения страны, имеющей право облагать доходы от найма, являются место фактического выполнения работы и должность сотрудника.

«Они говорят о том, что если физическое лицо работает из России удаленно, а работодатель — налоговый резидент Казахстана, то все доходы, которые идут в адрес нашего налогового резидента, должны облагаться только в России. В некотором роде это льгота, освобождение [от налогообложения в государстве работодателя]. Казахстан, как и Россия, взял на себя обязательство эту льготу предоставлять. Ровно то же самое делаем и мы», — сказала замглавы ФНС.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

По ее словам, налог в Казахстане мог быть удержан по трем причинам: сотрудник не предоставил там документ о резидентстве в России, работа фактически выполнялась в Казахстане или закон страны предусматривает удержание налога с последующим возвратом после документов.

«В любом случае, если вы считаете, что налог в другой стране — участнице Соглашения об избежании двойного налогообложения — удержан излишне, вы должны обращаться именно в ту страну за возвратом налога, потому что здесь мы не можем предоставить зачет», — добавила Шепелева.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

Она также отметила, что в «экстремальных» случаях, когда налоговый резидент России не работал в другой стране и выполнял функции удаленно, но ему отказали в возврате налога, применяется взаимосогласительная процедура между государствами.

«Такая процедура инициируется лицом, которое обращается в компетентный орган с заявлением, что его доход был обложен неправильно, то есть не в соответствии с СИДН. Тогда уже компетентные органы двух стран (страны резидентства и страны, где был удержан налог) начнут консультироваться между собой, почему произошло двойное налогообложение», — объяснила Шепелева. В России, по ее словам, таким компетентным органом является Министерство финансов.

Посмотрите другие материалы

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Общество
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
00:01
«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01 28 марта
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве