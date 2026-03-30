Налоговая объяснила причины двойного налогообложения удаленных работников

Федеральная налоговая служба (ФНС) прокомментировала РБК случаи двойного налогообложения сотрудников, работающих в России удаленно на казахстанские компании. По словам замглавы ФНС России Юлии Шепелевой, Россия и Казахстан планируют обсудить эту проблему в ближайшее время.

«Сказать, что это массовая проблематика, я не могу. Тем не менее мы с коллегами из Казахстана планируем буквально в ближайшее время провести взаимные консультации по этому вопросу», — сказала она.

О подобной проблеме юристы рассказывали еще летом 2025 года. По словам автора телеграм-канала «Дневник налогового консультанта» Линды Куркулите, в начале июня налоговые органы начали вызывать россиян в инспекцию, если они указали в декларациях уплату НДФЛ за работу в казахстанских компаниях. При этом между Россией и Казахстаном с 1996 года действует Конвенция об устранении двойного налогообложения. Согласно ей, ключевыми факторами для определения страны, имеющей право облагать доходы от найма, являются место фактического выполнения работы и должность сотрудника.

«Они говорят о том, что если физическое лицо работает из России удаленно, а работодатель — налоговый резидент Казахстана, то все доходы, которые идут в адрес нашего налогового резидента, должны облагаться только в России. В некотором роде это льгота, освобождение [от налогообложения в государстве работодателя]. Казахстан, как и Россия, взял на себя обязательство эту льготу предоставлять. Ровно то же самое делаем и мы», — сказала замглавы ФНС.

По ее словам, налог в Казахстане мог быть удержан по трем причинам: сотрудник не предоставил там документ о резидентстве в России, работа фактически выполнялась в Казахстане или закон страны предусматривает удержание налога с последующим возвратом после документов.

«В любом случае, если вы считаете, что налог в другой стране — участнице Соглашения об избежании двойного налогообложения — удержан излишне, вы должны обращаться именно в ту страну за возвратом налога, потому что здесь мы не можем предоставить зачет», — добавила Шепелева.

Она также отметила, что в «экстремальных» случаях, когда налоговый резидент России не работал в другой стране и выполнял функции удаленно, но ему отказали в возврате налога, применяется взаимосогласительная процедура между государствами.

«Такая процедура инициируется лицом, которое обращается в компетентный орган с заявлением, что его доход был обложен неправильно, то есть не в соответствии с СИДН. Тогда уже компетентные органы двух стран (страны резидентства и страны, где был удержан налог) начнут консультироваться между собой, почему произошло двойное налогообложение», — объяснила Шепелева. В России, по ее словам, таким компетентным органом является Министерство финансов.