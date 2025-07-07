Российские удаленщики столкнулись с двойным налогообложением при работе с Казахстаном

Сотрудники из России, удаленно работающие на казахстанские компании, столкнулись с требованием Федеральной налоговой службы уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2022–2023 годы, несмотря на уже уплаченный налог в Казахстане. Об этом «Ведомостям» рассказали юристы, чьи клиенты столкнулись с подобной проблемой.

По словам автора телеграм-канала «Дневник налогового консультанта» Линды Куркулите, в начале июня налоговые органы начали вызывать в инспекцию россиян, указавших в декларациях уплату индивидуального подоходного налога (ИПН) за работу в казахстанских компаниях. При этом между Россией и Казахстаном с 1996 года действует Конвенция об устранении двойного налогообложения. Согласно ей, ключевыми факторами при определении страны, имеющей право облагать налогом доходы от найма, являются место фактического выполнения работы и должность сотрудника.

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По общему правилу, если сотрудник жил и работал на территории Казахстана, ИПН уплачивается там — даже в случае, если он сохраняет налоговое резидентство России. Если же работа выполнялась из России, то работник должен платить только НДФЛ. Отмечается, что исключение составляют так называемые «гонорары директоров» — доходы топ-менеджеров. В этом случае налог платится в стране, где зарегистрирован работодатель.

Массовый характер обращений россиян за консультациями по этому вопросу подтвердил управляющий партнер GidPrava Consulting Group Илья Назаров. По его словам, с требованием налоговых органов уплатить НДФЛ по полной ставке, несмотря на уже уплаченный в Казахстане индивидуальный подоходный налог, столкнулись как рядовые сотрудники, так и управленцы казахстанских компаний, находившиеся на территории России во время выполнения своих трудовых обязанностей.

Казахстан автоматически удерживает 10% ИПН с нерезидентов, работающих по найму, объясняет автор Telegram-канала «Налоговый консультант для ФЛ» Марина Курлова. Многие россияне, подавая декларацию 3-НДФЛ, рассчитывали зачесть уплаченный в Казахстане налог и доплатить в России только разницу (например, 3% из 13%).

Однако, согласно информации на сайте УФНС по Самарской области, ИПН не должен удерживаться с доходов граждан России, работающих дистанционно. Если он все же удержан, его зачет в России невозможен.

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По словам Линды Куркулите, налоговые органы исходят из того, что если человек оставался налоговым резидентом России (проживал в стране более 183 дней в году), он не мог работать в Казахстане иначе как удаленно. При этом такой подход не учитывает массовую релокацию осенью 2022 года: многие уехали, но остались налоговыми резидентами России, так как провели в стране большую часть года.

Эксперты подчеркивают, что риск двойного налогообложения возник на фоне распространения удаленной работы, чего не учитывает СИДН 1996 года. Массовое применение таких соглашений началось лишь после 2022 года, и многие трактуют их нормы неверно — в том числе сами налоговые органы, добавила Курлова.



