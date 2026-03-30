Компенсации за отключения мобильного интернета стали платными в России

Российские сотовые операторы начали упрощать возврат средств абонентам, которые столкнулись с отключениями мобильного интернета, однако часть таких компенсаций оказалась доступна только за дополнительную плату или ограничена условиями тарифов. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что 30 марта «МегаФон» запустил платную услугу, которая позволит абонентам получить компенсацию из-за невозможности пользоваться мобильным интернетом во время отключения связи. Для этого пользователю необходимо подключить опцию и ежемесячно подавать заявку с указанием времени и места, где не работал интернет. После проверки оператор может частично вернуть стоимость услуг, если факт отключения подтвердится.

При этом, как рассказал представитель компании, стоимость такой услуги составляет 199 рублей в месяц, а размер компенсации зависит от продолжительности сбоя.

В «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») реализовали иной подход. Так, абоненты линейки тарифов Вее смогут самостоятельно вернуть стоимость одного дня обслуживания без обращения в службу поддержки и дополнительных проверок.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды Экономика 12 минут чтения

«Возврат средств осуществляется по инициативе клиента и не требует обращения в поддержку, проверки обстоятельств или каких-либо обоснований со стороны пользователя. Мы возвращаем абонентскую плату за тот день, когда пользователь запросил возврат. Его можно получить 50 раз в течение года», — сообщил РБК представитель «ВымпелКома».

Представитель «Т2 Мобайл» (бренд Т2), в свою очередь, сообщил, что вопрос компенсации для абонентов компании прорабатывается с каждым клиентом индивидуально.

Ранее для получения компенсации абонентам необходимо было фиксировать сбой через службу поддержки, подавать претензию и ждать рассмотрения обращения, что могло занимать до 30 дней.

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе Общество 7 минут чтения

Жители разных регионов России жалуются на отключения мобильного интернета и сбои с мая 2025 года. В начале марта 2026 года власти стали тестировать полное отключение мобильного интернета в Москве.

«Это система, когда проверяются нагрузки, когда какие-то протоколы прописывают. Речь то шла о перенастройке, это никакие не блокировки», — объяснял заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Следом за москвичами на сбои стали жаловаться жители Санкт-Петербурга.

24 марта телеканал «Москва 24» со ссылкой на жителей столицы сообщил, что в центре города заработал мобильный интернет.