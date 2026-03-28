Общество

Больная раком блогер Лерчек рассказала о единственном визите к врачу во время домашнего ареста

2 минуты чтения 14:24

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, заявила, что во время домашнего ареста не смогла получить необходимую медицинскую помощь после жалоб на ухудшение самочувствия. По ее словам, следователь разрешил ей посетить только ближайшее государственное медучреждение, которым оказался фельдшерско-акушерский пункт в Истре.

В видеообращении, опубликованном представителями блогера, Чекалина рассказала, что в учреждении не оказалось оборудования, необходимого для диагностики ее состояния. «Нашли ближайшее ко мне место. Все, что мы нашли в Истре, — это фельдшерский кабинет. <…> Но, когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол, и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла», — сказала она. После визита, по ее словам, ей пришлось продолжить прием обезболивающих препаратов.

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков ранее сообщил, что защита обращалась в Следственный комитет с заявлением на следователя, который вел уголовное дело блогера на стадии предварительного расследования. По его словам, в течение нескольких месяцев Чекалиной не давали разрешения на полноценные медицинские обследования, несмотря на жалобы на ухудшение здоровья.

Представитель ГУ МВД по Москве эти утверждения опроверг. В ведомстве заявили, что следствие неоднократно удовлетворяло ходатайства о посещении государственных медицинских учреждений, а отказ был вынесен только в двух случаях, когда Чекалина просила разрешение на визит в частные клиники.

В начале марта у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами в позвоночнике, костях, легких, черепе и оболочке мозга. По словам ее представителей, из-за поражения костей черепа она потеряла зрение на один глаз и испытывает сильные боли, из-за которых передвигается на инвалидной коляске.

С октября 2024 года Чекалина находилась под домашним арестом по делу об уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе средств за границу. Ей было запрещено пользоваться интернетом и порталом «Госуслуги», что, по ее словам, затрудняло выбор медицинских учреждений. В марте 2026 года блогер полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 176 миллионов рублей.

