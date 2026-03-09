EN
Общество

У блогерши Лерчек диагностировали рак с метастазами

2 минуты чтения

У обвиняемой в отмывании прибыли с онлайн-марафонов блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, диагностировали онкологическое заболевание. Об этом рассказал агентству ТАСС ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

По его словам, состояние Чекалиной ухудшилось после родов, которые прошли 24 февраля. Позже врачи диагностировали рак с метастазами в легких. Сейчас блогерша находится в больнице, ее участие в судебном процессе остается под вопросом, отметил адвокат.

Подробности произошедшего раскрыл в своем инстаграме партнер Лерчек Луис Сквиччиарин. Он рассказал, что подозрение на онкологическое заболевание появилось, когда блогерша родила сына в московском роддоме.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

«В день родов наш врач заметила что-то не то с плацентой Леры, поэтому отдала ее на гистологию (сразу скажу, что наш сын здоров). Мы получили результат — найдены злокачественные клетки», — рассказал Сквиччиарин.

После выписки из роддома Чекалина, по его словам, ненадолго вернулась домой, но вскоре боли возобновились и блогершу снова госпитализировали. Врачи провели исследования, чтобы определить локализацию злокачественного новообразования.

«Была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы», — сообщил партнер Чекалиной. Он отметил, что Лерчек давно испытывала боли, но следствие и суд не отпускали ее из-под домашнего ареста на обследования, чтобы выяснить причину. Из-за этого блогерша потеряла «драгоценное время», отметил Сквиччиарин.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

«Я не знаю других, которые любят жизнь больше чем она. Даже в самые мрачные дни, Лера находила силы улыбаться. <…> Ей страшно, но настрой у нее боевой», — подчеркнул он.

Ранее, 9 февраля, в квартиру Чекалиной, где она находится под домашним арестом, вызвали скорую помощь — у девушки «отнималась нога» и болел сустав. 24 февраля Лерчек родила сына и вскоре после выписки была госпитализирована в онкологическую реанимацию, рассказывали источники РИА «Новости».

Чекалину обвиняют в том, что она вместе с теперь уже бывшим мужем Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком после продажи фитнес-марафона в интернете перевели свыше 251,5 миллиона рублей на счет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Вишняка уже приговорили 2,5 года лишения свободы со штрафом в 0,5 миллиона рублей. Процесс в отношении экс-супругов еще не завершен.

