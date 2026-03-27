Россиянка умерла после удаления зуба мудрости в Таиланде

2 минуты чтения 15:22

В московской больнице умерла 29-летняя Екатерина Панова, которая впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде. Об этом РИА «Новости» сообщила ее сестра Алена Давыдова.

«Сегодня ночью ее не стало», — сказала она.

Уроженка Красноярского края и жительница аннексированного Крыма отправилась в Паттайю вместе со своей сестрой. Об этой поездке, как сообщила сестра Пановой изданию «Екатеринбург онлайн», женщина мечтала еще во время замужества. Однако супруги расторгли брак.

Тогда Панова переехала в город Саки и устроилась туда швеей. По словам сестры, еще в 15 лет женщина попала в аварию и получила инвалидность.

«Они с мужем копили на эту поездку. Полететь в Таиланд — это была его мечта. После развода так получилось, что она без него полетела», — рассказала сестра Пановой.

Во время отпуска у женщины воспалился зуб мудрости, после чего местные врачи приняли решение удалить его. «Екатеринбург онлайн» пишет, что 8 марта она внезапно потеряла сознание и у нее резко поднялась температура. Панову увезли в реанимацию с подозрением на заражение крови.

«Ей необходимо переливание, лечение стоит очень дорого, нам не по карману, Сутки в больнице стоят 15 000 бат (37 350 рублей). Нужно семь дней — это 105 000 бат или 261 450 российских рублей. Она в критическом состоянии, находится под аппаратом искусственной вентиляции легких», — рассказывала сестра Пановой.

Телеграм-канал Baza пишет, что 9 марта женщина впала в кому. Некоторое время она оставалась в больнице в Таиланде, однако 24 марта ее удалось перевезти в одну из клиник в Москве. Спасти женщину врачам не удалось.

Как сообщают СМИ, точный диагноз Пановой пока неизвестен.

В конце марта стало известно, что пропавшая три месяца назад в Таиланде 35-летняя россиянка Вероника П. погибла. Ее тело обнаружили в братской могиле в Бангкоке. По подозрению в убийстве был задержан работодатель женщины, юрист Ильдар М. Как сообщал LIFE, мужчина пришел в полицию и признался в том, что избил Веронику. Женщина погибла от полученных травм.

