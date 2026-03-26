Криминал

Тело россиянки нашли в братской могиле Бангкока

2 минуты чтения 00:32 26 марта
Три месяца назад в Таиланде пропала 35-летняя Вероника П., жительница республики Башкортостан. Позже ее тело обнаружили в братской могиле, сообщает телеграм-канал SHOT.

По подозрению в убийстве задержан работодатель женщины, юрист Ильдар М. По данным LIFE, мужчина самостоятельно явился в полицию и признался в том, что сильно избил Веронику. От полученных травм женщина скончалась, не приходя в сознание.

Как рассказал телеграм-каналу брат убитой, Ильдар собирался перевести офис своей компании в Паттайю. Переехать в Таиланд мужчина предложил и Веронике, с которой, по данным LIFE, они состояли в интимных отношениях.

В Таиланде они вместе жили в кондоминиуме Grand Shivalay, расположенном в провинции Чонбури. Перед отъездом за границу женщина заняла у брата 300 тысяч рублей, а затем перестала выходить на связь.

Когда местные российские волонтеры занялись поисками пропавшей россиянки, удалось узнать, что 27 декабря между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого юрист жестоко избил свою помощницу.

Тело Вероники П. сначала доставили в морг больницы Pattaya Bhattamakun, а затем перевели в полицейский госпиталь для проведения экспертизы. После этого женщину похоронили в братской могиле в Бангкоке, где ее и получилось обнаружить.

В ближайшее время родным убитой придется решать вопросы эксгумации, проведения ДНК-теста и репатриации праха обратно в Россию. Также сообщается, что на данный момент Ильдар М. задержан сотрудниками местной полиции. Мужчину поместили в тюрьму на время расследования, отмечает SHOT.

Фото:SHOT / Telegram

