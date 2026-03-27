Криминал

СМИ: найденную в братской могиле россиянку жестоко избили перед смертью

2 минуты чтения 18:10

Задержанный в Таиланде по подозрению в убийстве 35-летней россиянки Ильдар Мухаметзянов мог жестоко избить женщину перед смертью. На ее теле обнаружили множественные переломы, рваные раны и ушибы, пишет телеграм-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на источники.

По данным издания, травмы зафиксированы на лице, голове, плечах, груди и руках погибшей, а также в области спины, грудной клетки и живота. Сообщается о переломах ребер с обеих сторон и повреждениях в области гениталий. Кроме того, как утверждается в публикации, подозреваемый фотографировался, измазавшись кровью погибшей. Официального подтверждения этих деталей от следственных органов нет.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил о задержании российского гражданина по подозрению в убийстве жительницы Башкирии Вероники Партновой. По его словам, материалы по делу консульский отдел направил в следственные органы республики.

Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
Об исчезновении женщины стало известно в конце прошлого года. Как выяснили СМИ, подозреваемый — адвокат, лауреат премии «Юрист года — 2023» Ильдар Мухаметзянов — работал вместе с ней и предложил переехать в Таиланд в связи с планами перевести туда офис своей компании. Сообщалось также, что они жили в одном кондоминиуме в провинции Чонбури и состояли в интимных отношениях.

В конце декабря между Партновой и Мухаметзяновым якобы произошел конфликт, после которого женщина перестала выходить на связь. Позднее подозреваемый сам явился в полицию Таиланда и сообщил, что избил Партнову, после чего она скончалась, не приходя в сознание. Тело россиянки сначала доставили в морг больницы в Паттайе, а затем в полицейский госпиталь для проведения судебно-медицинской экспертизы. После этого погибшую похоронили в братской могиле в Бангкоке, поскольку за телом долгое время никто не обращался. Найти место захоронения удалось только спустя несколько месяцев после ее исчезновения. Мухаметзянова задержали 29 декабря, расследование продолжается.

