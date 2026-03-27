СМИ: Путин стал намного реже появляться на публике

По сравнению с началом 2025 года количество публичных выступлений Владимира Путина существенно сократилось. Так, в 2026 году он провел на четверть меньше мероприятий, подсчитало Faridaily.

«Преимущество авторитаризма в том, что никто никому ничего не должен объяснять», — сообщил изданию источник, близкий к Кремлю, объяснив, что никто не знает, чем вызвана подобная динамика.

Faridaily проанализировало пресс-релизы и стенограммы на сайте Кремля. Так журналисты выяснили, что за первые три месяца 2026 года Путин принял участие только в 54 публичных встречах. Тогда как за тот же период 2025 он посетил 71 мероприятие.

В 2024 году количество участий Путина в публичных событиях было еще выше. За первые три месяца он появился на публике 107 раз. Однако это объясняется тем, что в 2024 году Путин готовился к переизбранию на пост президента.

Ранее «Агентство» сообщило, что Путин на какое-то время перестал появляться в Кремле. Это случилось на фоне сообщений о том, как США и Израиль выследили, а затем ликвидировали политическое руководство Ирана.

За несколько дней до исчезновения Путина из публичного поля в Москве стали проводить масштабные отключения мобильного интернета. По данным издания, они могут служить защитной реакцией Кремля на убийство бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Также, по данным издания, многие встречи с чиновниками и госменеджерами могут являться так называемыми «консервами» — заранее записанными видеороликами.