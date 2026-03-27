Психиатр назвал наиболее подверженных депрессии специалистов

Врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич рассказал, люди каких профессий больше всего подвержены депрессии. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам психиатра, депрессивные состояния чаще всего возникают у специалистов, которые в своей работе вынуждены постоянно контактировать с людьми.

«Это те профессии, для которых характерно так называемое профессиональное выгорание, профессии, которые выкачивают энергетический ресурс, прежде всего, моральный. Это профессии, связанные с работой с людьми, когда человек вынужден постоянно быть вовлеченным, находиться в условиях стресса и отсутствия отдыха. Это педагоги, медики в этом плане тоже на передовой. Менеджеры, которым надо постоянно гнаться за продажами, следить за рекламой, продавать товар», — рассказал Сергиевич.

Отдельно врач выделил учителей школ. По его словам, именно они особенно часто сталкиваются с депрессивными расстройствами.

«Учителю сейчас очень сложно, потому что ребенок стал сложнее. Самим детям непросто, и, соответственно, учителю вдвойне — втройне сложнее, чем, допустим, было 20-25 лет назад. Это крайне тяжелая ноша», — отметил психиатр.

Сергиевич также назвал причины, при которых у работников вероятнее всего может наступить депрессия. «Если это умственный труд, офисная работа, и нет возможности на выходных физически себя нагрузить, подвигаться, если человек постоянно за компьютером», — рассказал врач.

По данным Росстата, в последние годы в России растет число случаев депрессии и тревожных расстройств. Так, с 2020 по 2024 годы их количество увеличилось на 18%, с 384,5 тысячи до 453,9 тысячи новых случаев. Основной рост пришелся на непсихотические расстройства, такие как депрессия и тревожные состояния.

Официальной статистики за 2025 год пока нет, однако тенденцию косвенно подтвердил рост продаж антидепрессантов.