Россиянам стали чаще диагностировать депрессии и тревожные расстройства

В последние годы в России выросло число выявленных депрессий, тревожных и стрессовых расстройств. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

С 2020 по 2024 год первичная заболеваемость психическими расстройствами увеличилась на 18%, с 384,5 тысячи до 453,9 тысячи новых случаев. Рост обеспечили главным образом расстройства непсихотического характера: депрессии, тревожные и стрессовые состояния. Их количество за этот период выросло на 21,5%, до 341,4 тысячи случаев.

При этом показатели по тяжелым психическим заболеваниям остаются стабильными. Так, заболеваемость шизофренией и психозами за последние годы существенно не изменилась, а в пересчете на 100 тысяч населения даже снизилась. Аналогичная динамика наблюдается и в сфере диспансерного наблюдения. Количество пациентов с хроническими тяжелыми расстройствами, находящихся под постоянным контролем врачей, с 2015 по 2024 год сократилось более чем на 10%.

Одновременно растет объем амбулаторной психиатрической помощи. За тот же период количество людей, получающих консультативно-лечебную помощь, увеличилось с 2,14 миллиона до 2,29 миллиона человек. Основной рост пришелся опять же на пациентов с непсихотическими расстройствами. К 2024 году их число в этой группе достигло 1,64 миллиона. Таким образом, около 1,1% россиян получали психиатрическую помощь в амбулаторной форме.

Официальных данных за 2025 год пока нет, уточняет издание, однако косвенно на сохранение тенденции указывает рост продаж антидепрессантов, которые в России отпускаются по рецепту. По подсчетам аналитической компании RNC Pharma, в 2022 году в стране было продано 13,8 миллиона упаковок таких препаратов на сумму 8,9 миллиарда рублей, в 2023 году — 15,8 миллиона упаковок, в 2024 году — 19 миллионов, а в 2025 году — уже 23,6 миллиона упаковок почти на 20 миллиардов рублей. Кроме того, только с 1 по 18 января 2026 года россияне приобрели более 1 миллиона упаковок антидепрессантов, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт отмечает, что рост статистических показателей не обязательно свидетельствует об ухудшении психического здоровья населения. По ее словам, эти данные могут отражать повышение доступности специализированной помощи, развитие сети кабинетов медико-психологического консультирования и снижение стигматизации обращения к психиатрам и психотерапевтам. Эксперты также указывают, что люди стали чаще обращаться за профессиональной помощью при тревожных и депрессивных состояниях, которые ранее нередко оставались вне поля официальной статистики.