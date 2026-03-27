СМИ: в сеть попала база покупателей «оппозиционных магазинов»

В одном из сервисов, предоставляющих доступ к утекшим базам данных, появился массив с информацией о покупателях магазинов, продающих товары «оппозиционного содержания». Данные обнаружило издание «Агентство».

Женщина выжила при крушении самолета Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле Общество 27 минут чтения

База размещена под названием «Покупатели оппозиционных магазинов». В ней содержатся персональные данные, включая фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес пункта выдачи заказа и идентификационный номер налогоплательщика магазина. Кроме того, в записях присутствуют оценочные пометки, например «оппозиционер, адепт …».

Журналисты обнаружили массив после того, как наткнулись на упоминание о нем в другой утечке. Один из пользователей оказался в базе после покупки в интернет-магазине «Новые продажи», который реализует продукцию с символикой газеты «Новая газета». В базе этому покупателю была присвоена пометка «оппозиционер, адепт “Новой газеты”». Связаться с представителями магазина журналистам не удалось. Аналогичные пометки были обнаружены и в отношении других лиц.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

В службе поддержки сервиса, название которого редакция решила не раскрывать, пояснили, что база включает сведения о клиентах интернет-магазинов, торгующих товарами с политическими лозунгами, а также о продавцах, признанных в России экстремистскими организациями. В качестве примера там привели магазины, связанные с командой политика Алексея Навального.

По словам собеседника издания, если продавец покинул страну, но продолжает доставлять товары в Россию из-за рубежа, сведения о нем также могут попасть в подобные базы. При этом некоторые магазины могли не быть включены в массив.

Журналисты отмечают, что база выглядит актуальной: компания «Новые продажи», фигурирующая в ней, была зарегистрирована в сентябре 2022 года.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

В публикации также подчеркивается, что утечки персональных данных ранее уже использовались для давления на граждан. Так, в 2021 году в Москве увольняли сотрудников государственных учреждений после обнаружения их данных в базе сайта «Свободу Навальному».