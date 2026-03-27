Новгородского экс-депутата застрелили в его доме

В Шахунье Нижегородской области был застрелен мужчина, сообщили в Следственном комитете. СМИ пишут, что убитым оказался предприниматель и бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов.
Тело 60-летнего мужчины обнаружили 26 марта в его доме на Комсомольской улице с множественными огнестрельными ранениями, рассказали в ведомстве. Там также отчитались о возбуждении дела по статье «Убийство». В сообщении Следственного комитета не указано имя убитого, однако РБК утверждает, что с огнестрельными ранениями был найден именно Минкаил Саидов.
Вдова погибшего сына Саидова Дарья рассказала NN.RU, что тело экс-депутата обнаружил его приятель. По ее словам, он зашел за Минкаилом, чтобы пойти вместе по рабочим делам. В пресс-службе регионального управления МВД журналистам сообщили, что служебная собака вела полицейский по следу убийцы от дома предпринимателя до ближайшей дороги. По пути силовики нашли вещественные доказательства.
На месте происшествия работают следователи, криминалисты, оперативные сотрудники полиции и другие эксперты, рассказали в Следственном комитете. «Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления».
В декабре 2024 года 30-летнего сына Минкаила Саидова Али зарезали в одном из кафе Шахуньи. Как говорила Дарья, конфликт возник с людьми за соседним столиком, которые вели себя «развязно», а один из них должен был Али денег. Мужчина напомнил ему об этом, а тот счел это оскорблением и позвал на «разговор». Началась драка, в ходе которой сына предпринимателя зарезали. «Должником», по версии следствия, был Эдуард Шамиев. Он до сих пор числится в розыске.
Как пишет телеграм-канал Baza, Минкаил на протяжении двух лет требовал от следствия найти и наказать виновных в смерти его сына. Как рассказала «112» Дарья, она не исключает, что убийство предпринимателя может быть связано с гибелью ее мужа. По ее словам, за Саидовым могли следить и зайти к нему домой, когда тот остался один.