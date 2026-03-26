Приговоренный к году исправительных работ россиянин предпочел восемь лет скрываться без связи в тайге

Россиянин 1975 года рождения, чье имя не называется, провел в тайге восемь лет, скрываясь от исполнения наказания за совершенное преступление небольшой тяжести. Об этом пишет Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в своем телеграм-канале.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

Мужчина был приговорен к году исправительных работ, но не явился в установленный срок в уголовно-исполнительную инспекцию. Испугавшись ответственности за этот поступок, он решил скрыться от органов власти.

В тайге он прожил с октября 2018 года по март 2026 года — мужчина обустроил для своего проживания несколько хозяйственных построек. Одежду и еду он искал на свалках бытовых отходов в ближайших населенных пунктах в Карелии — туда он приходил только ночью.

Еду мужчина готовил на костре, а воду брал из рек. Силовики несколько лет пытались найти его и объявили россиянина в федеральный розыск — они проверяли адреса, по которым он мог бы появиться, и разыскали его дальнюю родственницу, но это не принесло результата.

ФСИН отмечает, что сотрудники службы испытывали сложности с поиском мужчины, поскольку он практически полностью отказался от связи с внешним миром — не пользовался мобильным телефоном и банковскими картами, не появлялся в общественных местах, а также не поддерживал связь с близкими и друзьями.

Скрывающегося от властей мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСИН вместе с работниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД. Он был доставлен в одно из отделений полиции. Силовики не уточнили, как именно им удалось получить информацию о местоположении разыскиваемого.



Согласно УИК РФ, неявка в уголовно-исполнительную инспекцию в течение года считается злостным уклонением от исполнения наказания. Человек с таким статусом может столкнуться с заменой назначенного судом наказания в виде ограничения свободы на заключение под стражу.