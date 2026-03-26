Правила перевода денег изменили в России

В России с 1 апреля вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств. Об этом РИА «Новости» сообщила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, изменения позволят усовершенствовать национальную платежную систему и обеспечить ее соответствие международному стандарту. Валишвили подчеркнула, что поправки носят технический характер.

Согласно нововведениям, теперь в реквизитах «плательщика» необходимо будет указать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков. Физические лица, в свою очередь, должны будут полностью прописывать фамилию, имя и отчество.

Отмечается, что индивидуальные предприниматели также должны указывать имя и правовой статус, а физические лица, занимающимся частной практикой, — не только полное имя, но и вид деятельности, а также идентификационный номер налогоплательщика.

Как объяснила Валишвили, реквизит «назначение платежа» теперь должен содержать подробную информацию о наименовании товаров, работ или услуг, а также номера и даты договоров и товарных документов. Допустимо добавить другую информацию, но не более 210 символов, отметила она.

Кроме того, в платежных документах появился реквизит «фактический плательщик», который заполняется, если средства переводит представитель плательщика, например бухгалтер по доверенности. В этом случае указываются данные самого плательщика, его ИНН или КПП, либо полное имя физического лица.

Согласно приказу Министерства финансов, новые правила распространяются только на определенные виды платежей: налоги и взносы, иные поступления на казначейские счета, а также оплату за работы и услуги, полученные от автономных учреждений. На обычные переводы между физическими лицами или коммерческими организациями эти требования не распространяются.

Ранее стало известно, что российские власти задумались о налоге на некоторые банковские переводы. Так, по словам замглавы министерства финансов Алексея Сазанова, ведомство намерено обсудить введение НДС на переводы, которые россияне совершают через Систему быстрых платежей осенью 2026 года.

«Мы те изменения [налоговые], которые были приняты в прошлом году, мы сейчас мониторим этот год их правоприменения на данный момент и дальше к осени будем принимать решение о необходимости внести корректировки», — сказал Сазанов.

Он подчеркнул, что сейчас Минфин не намерен вводить дополнительные налоги на банковские операции.