EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Правила перевода денег изменили в России

2 минуты чтения 12:02 | Обновлено: 12:26

В России с 1 апреля вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств. Об этом РИА «Новости» сообщила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, изменения позволят усовершенствовать национальную платежную систему и обеспечить ее соответствие международному стандарту. Валишвили подчеркнула, что поправки носят технический характер.

Согласно нововведениям, теперь в реквизитах «плательщика» необходимо будет указать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков. Физические лица, в свою очередь, должны будут полностью прописывать фамилию, имя и отчество.

Отмечается, что индивидуальные предприниматели также должны указывать имя и правовой статус, а физические лица, занимающимся частной практикой, — не только полное имя, но и вид деятельности, а также идентификационный номер налогоплательщика.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Как объяснила Валишвили, реквизит «назначение платежа» теперь должен содержать подробную информацию о наименовании товаров, работ или услуг, а также номера и даты договоров и товарных документов. Допустимо добавить другую информацию, но не более 210 символов, отметила она. 

Кроме того, в платежных документах появился реквизит «фактический плательщик», который заполняется, если средства переводит представитель плательщика, например бухгалтер по доверенности. В этом случае указываются данные самого плательщика, его ИНН или КПП, либо полное имя физического лица.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

Согласно приказу Министерства финансов, новые правила распространяются только на определенные виды платежей: налоги и взносы, иные поступления на казначейские счета, а также оплату за работы и услуги, полученные от автономных учреждений. На обычные переводы между физическими лицами или коммерческими организациями эти требования не распространяются.

Ранее стало известно, что российские власти задумались о налоге на некоторые банковские переводы. Так, по словам замглавы министерства финансов Алексея Сазанова, ведомство намерено обсудить введение НДС на переводы, которые россияне совершают через Систему быстрых платежей осенью 2026 года.

«Мы те изменения [налоговые], которые были приняты в прошлом году, мы сейчас мониторим этот год их правоприменения на данный момент и дальше к осени будем принимать решение о необходимости внести корректировки», — сказал Сазанов.

Он подчеркнул, что сейчас Минфин не намерен вводить дополнительные налоги на банковские операции.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля