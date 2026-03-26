Разработчик предупредил об опасности популярной детской игры

Независимый разработчик игр на платформе Roblox заявил, что существующие меры защиты детей на сервисе недостаточны, несмотря на введенную проверку возраста пользователей. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Би-би-си.

Разработчик Сэм (имя изменено), попросивший не раскрывать его личность, отметил, что родители должны постоянно контролировать детей во время использования платформы. По его словам, если круглосуточный контроль невозможен, детям не следует пользоваться сервисом. Он также подчеркнул, что лично сталкивался с ситуациями, когда пользователи пытались вовлечь детей в общение с незнакомцами или переводили разговоры за пределы игровой среды, что запрещено правилами платформы.

Платформа Roblox представляет собой открытое виртуальное пространство, где пользователи могут создавать собственные игры и взаимодействовать друг с другом. По данным Би-би-си, в 2024 году среднесуточная аудитория сервиса превышала 80 миллионов человек по всему миру, при этом около 40% пользователей были младше 13 лет. В Великобритании это самая популярная игровая платформа среди детей в возрасте от восьми до 12 лет.

Сэм также сообщил, что видел игры с жестоким содержанием, включая проекты, в которых целью было уничтожение персонажей, а также другие спорные сценарии. По его словам, жалобы на подобный контент направлялись администрации, однако одобрение получала лишь часть обращений.

В компании заявили, что безопасность пользователей является приоритетом. Представитель Roblox Corporation сообщил, что сервис применяет фильтры и системы контроля поведения, а также повторно проверяет возраст пользователей, если их действия не соответствуют заявленным данным.

В последние годы безопасность детей на платформе неоднократно становилась предметом обсуждения. В ряде стран, включая Россию и Турцию, сервис был полностью запрещен из-за опасений за защиту несовершеннолетних. В Индонезии также было принято решение ограничить доступ к платформе для пользователей младше 16 лет.