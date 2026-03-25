СМИ: власти скрыли реальную причину массового убийства скота в России

2 минуты чтения 13:57 | Обновлено: 14:48

Чиновники до сих пор никак ясно не комментировали массовый убой скота в России. Однако фермерам уже известно, что реальная причина кроется в эпидемии ящура, которая может может спровоцировать гибель скота по всей стране, если власти будут продолжать хранить молчание, заявил изданию «Новая газета Европа» неназванный представитель одного из расположенных в Новосибирской области животноводческих хозяйств с более чем тысячей голов скота.

В подтверждение своих слов источник, как отмечается, предоставил изданию некоторые документы, а другие факты журналисты проверили по открытым данным. 

По словам представителя агрохолдинга, крупные хозяйства столкнулись с этой проблемой еще в начале февраля. Тогда после осмотра животных ветврачи заподозрили вспышку ящура, которую позже подтвердила и государственная ветслужба.

«Мы тоже не хотели никого убивать. Но потом выяснилось, что заражение пошло дальше региона. И оно пошло очень быстро. С этой болезнью справляются, к сожалению, пока что одним способом: полной ликвидацией и сжиганием очага», — рассказал он.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

По его словам, крупные фермерские хозяйства уничтожали коров и свиней тысячами. Но, в отличие от маленьких хозяйств, они делали это добровольно и без привлечения внимания общественности, утверждает он.

Однако в марте чиновники в Новосибирской области стали наведываться в небольшие фермы и массово уничтожать скот в отсутствие хозяев. В других случаях они отнимали животных силой с помощью полиции и сжигали их заживо. При этом самим фермерам не показывали никаких документов, а в разговорах ссылались на эпидемию пастереллеза или бешенства. 

«Очень плохо отработали чиновники. Я вообще не представляю себе, как можно настолько плохо отработать регион. Это полный пиздец», — заявил собеседник издания.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Источник предположил, что замалчивание проблемы связано с международным статусом России как страны, свободной от ящура, что обеспечивает ей экспорт мясной продукции. Потеря статуса грозила бы ограничением экспорта и серьезными экономическими последствиями для отрасли.

Тем временем инфекция уже вышла за пределы Новосибирской области. По оценке «Новой газеты Европа», в региональных СМИ появлялись сведения об «опасной инфекции» или об «эпидемии пастереллеза» как минимум в 19 регионах.

«Меня поражает в этой истории масштаб усилий, которые направлены на то, чтобы сохранить этот статус. Бороться так можно только за что-то, в чем очень сильно заинтересован по какой-то причине. И тут мы думаем прежде всего про крупных экспортеров мяса, для которых это важно», — сказал представитель агрохолдинга.

Главная опасность заключается в том, что ящур может проникнуть в Северные и Центральные регионы России, где действует статус ВОЗЖ «свободные от ящура без вакцинации». Тем не менее, представитель агрохолдинга считает, что для защиты поголовья скота нужно «вакцинировать всех и везде, во всех регионах». По его словам, в случае распространения ящура на области, где нельзя прививать животных, «это будет все полный трэш». 

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ сообщили о начале обвала рубля