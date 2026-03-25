СМИ: власти скрыли реальную причину массового убийства скота в России

Чиновники до сих пор никак ясно не комментировали массовый убой скота в России. Однако фермерам уже известно, что реальная причина кроется в эпидемии ящура, которая может может спровоцировать гибель скота по всей стране, если власти будут продолжать хранить молчание, заявил изданию «Новая газета Европа» неназванный представитель одного из расположенных в Новосибирской области животноводческих хозяйств с более чем тысячей голов скота.

В подтверждение своих слов источник, как отмечается, предоставил изданию некоторые документы, а другие факты журналисты проверили по открытым данным.

По словам представителя агрохолдинга, крупные хозяйства столкнулись с этой проблемой еще в начале февраля. Тогда после осмотра животных ветврачи заподозрили вспышку ящура, которую позже подтвердила и государственная ветслужба.

«Мы тоже не хотели никого убивать. Но потом выяснилось, что заражение пошло дальше региона. И оно пошло очень быстро. С этой болезнью справляются, к сожалению, пока что одним способом: полной ликвидацией и сжиганием очага», — рассказал он.

По его словам, крупные фермерские хозяйства уничтожали коров и свиней тысячами. Но, в отличие от маленьких хозяйств, они делали это добровольно и без привлечения внимания общественности, утверждает он.

Однако в марте чиновники в Новосибирской области стали наведываться в небольшие фермы и массово уничтожать скот в отсутствие хозяев. В других случаях они отнимали животных силой с помощью полиции и сжигали их заживо. При этом самим фермерам не показывали никаких документов, а в разговорах ссылались на эпидемию пастереллеза или бешенства.

«Очень плохо отработали чиновники. Я вообще не представляю себе, как можно настолько плохо отработать регион. Это полный пиздец», — заявил собеседник издания.

Источник предположил, что замалчивание проблемы связано с международным статусом России как страны, свободной от ящура, что обеспечивает ей экспорт мясной продукции. Потеря статуса грозила бы ограничением экспорта и серьезными экономическими последствиями для отрасли.

Тем временем инфекция уже вышла за пределы Новосибирской области. По оценке «Новой газеты Европа», в региональных СМИ появлялись сведения об «опасной инфекции» или об «эпидемии пастереллеза» как минимум в 19 регионах.

«Меня поражает в этой истории масштаб усилий, которые направлены на то, чтобы сохранить этот статус. Бороться так можно только за что-то, в чем очень сильно заинтересован по какой-то причине. И тут мы думаем прежде всего про крупных экспортеров мяса, для которых это важно», — сказал представитель агрохолдинга.

Главная опасность заключается в том, что ящур может проникнуть в Северные и Центральные регионы России, где действует статус ВОЗЖ «свободные от ящура без вакцинации». Тем не менее, представитель агрохолдинга считает, что для защиты поголовья скота нужно «вакцинировать всех и везде, во всех регионах». По его словам, в случае распространения ящура на области, где нельзя прививать животных, «это будет все полный трэш».