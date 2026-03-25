СМИ: тысячи животных сожгли заживо в Новосибирской области

В Новосибирской области, где недавно вспыхнули протесты против массового изъятия у фермеров и убийства скота, животным вводили курареподобные препараты, которые парализуют тело, но не отключают сознание. Об этом сообщили «Такие дела» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, в России используют только инъекции «Дитилина» и «Адилина», которые относятся к группе миорелаксантов и действуют за несколько секунд. В инструкции к последнему сказано, что при неправильной дозировке или использовании антидота животные будут испытывать удушье и боль, оставаясь в сознании. При правильной дозе препарат «не должен вызывать мучений».

Фермеры рассказали «Таким делам», что они не знают, какой именно препарат вводили животным. «У ветеринаров были капельницы под белыми халатами. Может, специально прятали. Но коров укалывали, и они сразу падали», — рассказала одна из них.

По словам директора Института живых систем ДГТУ Алексея Ермакова, единственный препарат, который используют в России для массового умерщвления животных, — «Адилин-супер». Он относится к курареподобным препаратам. Официальных препаратов для гуманной эвтаназии в стране нет из-за сокращения импорта зарубежных инъекций и все еще не выпущенного в продажу отечественного «Эвтавета».

«Курареподобные препараты парализуют дыхательную мускулатуру, и животное, находясь в сознании, не может дышать. Представляете: вы не можете ни вдохнуть, ни выдохнуть, но находитесь в полном сознании, так как мозг работает, — и вот в таком состоянии ужаса вы умираете», — объяснил Ермаков.

Врач-эпизоотолог и судебный эксперт по ветеринарии Светлана Щепеткина рассказала, что в Новосибирской области использовали слишком маленькие дозы препаратов, а местные жители звонили ей и спрашивали: «Почему, когда их [животных] сжигают, они кричат?»