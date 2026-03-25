СМИ: тысячи животных сожгли заживо в Новосибирской области

2 минуты чтения 10:41

В Новосибирской области, где недавно вспыхнули протесты против массового изъятия у фермеров и убийства скота, животным вводили курареподобные препараты, которые парализуют тело, но не отключают сознание. Об этом сообщили «Такие дела» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, в России используют только инъекции «Дитилина» и «Адилина», которые относятся к группе миорелаксантов и действуют за несколько секунд. В инструкции к последнему сказано, что при неправильной дозировке или использовании антидота животные будут испытывать удушье и боль, оставаясь в сознании. При правильной дозе препарат «не должен вызывать мучений».

Фермеры рассказали «Таким делам», что они не знают, какой именно препарат вводили животным. «У ветеринаров были капельницы под белыми халатами. Может, специально прятали. Но коров укалывали, и они сразу падали», — рассказала одна из них.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
По словам директора Института живых систем ДГТУ Алексея Ермакова, единственный препарат, который используют в России для массового умерщвления животных, — «Адилин-супер». Он относится к курареподобным препаратам. Официальных препаратов для гуманной эвтаназии в стране нет из-за сокращения импорта зарубежных инъекций и все еще не выпущенного в продажу отечественного «Эвтавета».

«Курареподобные препараты парализуют дыхательную мускулатуру, и животное, находясь в сознании, не может дышать. Представляете: вы не можете ни вдохнуть, ни выдохнуть, но находитесь в полном сознании, так как мозг работает, — и вот в таком состоянии ужаса вы умираете», — объяснил Ермаков.

Врач-эпизоотолог и судебный эксперт по ветеринарии Светлана Щепеткина рассказала, что в Новосибирской области использовали слишком маленькие дозы препаратов, а местные жители звонили ей и спрашивали: «Почему, когда их [животных] сжигают, они кричат?»

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ сообщили о начале обвала рубля