Общество

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

2 минуты чтения 16:45

Самые высокие зарплаты в России по итогам 2025 года получают работники нефтегазовой отрасли в Сахалинской области и финансисты в Москве, тогда как наименьшие доходы зафиксированы у сотрудников государственной службы в республиках Северного Кавказа. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

По данным аналитиков, рынок труда в 2025 году находился в состоянии так называемого структурного перегрева: рекордно низкая безработица стимулировала рост зарплат. Средняя заработная плата в стране впервые превысила 100 тысяч рублей, увеличившись за год на 13,5%. При этом уровень безработицы в декабре составил 2,2%, лишь немного превысив исторический минимум в 2,1%.

Ситуация по регионам оказалась крайне неоднородной. В абсолютных значениях самые высокие средние доходы зафиксированы в Чукотском автономном округе — около 215 тысяч рублей, тогда как самые низкие — в Республике Ингушетия, где показатель составил менее 45 тысяч рублей. Разрыв между регионами достигает почти пятикратного уровня.

Лидером рейтинга по уровню зарплат в отдельных отраслях стала Сахалинская область. В секторе добычи нефти и газа среднемесячная зарплата здесь достигла 328 тысяч рублей — это максимальный показатель среди всех регионов и отраслей. На втором месте находится Москва, где наиболее высокие доходы получают сотрудники финансовой сферы — в среднем 310 тысяч рублей в месяц. Также высокие зарплаты отмечены в химической промышленности Амурской области — около 286 тысяч рублей.

В целом, как отмечает РИА «Новости», отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых, остаются наиболее высокооплачиваемыми: они лидируют по уровню доходов в 18 регионах страны. Второе место по распространенности заняла сфера информационных технологий, третье — финансовые услуги.

Замыкают рейтинг по уровню зарплат Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика и Республика Дагестан. В большинстве этих регионов самые высокие доходы получают сотрудники органов государственной службы.

