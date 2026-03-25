Россиянам выдали рекордное число предписаний покинуть ЕС

Страны Евросоюза в 2025 году выдали гражданам России более 10 тысяч предписаний покинуть их территорию. Это следует из данных Евростата, на которые обратило внимание издание «Верстка». Журналисты подчеркивают, что этот показатель стал рекордным за последние пять лет.

Для сравнения, в довоенном 2021 году такие предписания получили около 5,2 тысячи россиян, в 2022-м — 5,6 тысячи, в 2023-м — 7,3 тысячи, а в 2024-м — 7,5 тысячи. Таким образом, за последний год число подобных решений выросло почти на 40%.

Предписания покинуть территорию ЕС выдают иностранцам, находящимся в стране без законных оснований. Например, при просроченной визе или виде на жительство. При этом такие решения не означают автоматической депортации. Часть людей уезжает самостоятельно, часть оспаривает решения или остается в стране, поэтому число фактически выехавших обычно ниже, это также отражено в статистике.

Больше всего предписаний в 2025 году выдала Германи — всего 3 030. При этом покинули страну в результате 1685 человек. На втором месте оказалась Литва, где число выданных предписаний выросло почти в три раза и достигло 1795 (все получатели покинули страну). Третье место заняла Франция с 1130 решениями (уехали только 145 человек). Не выносили предписаний россиянам две страны ЕС — это Словакия и Мальта, отмечает издание.

Рост числа предписаний происходит на фоне ужесточения визовой политики ЕС в отношении российских граждан после начала войны в Украине. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что в первом квартале 2026 года россиянам выдали как минимум на 90% меньше многократных шенгенских виз, чем за тот же период годом ранее. Вместе с тем и число отказов в предоставлении виз сократилось.

Одновременно, по данным Google Trends, интерес к запросу «уехать из России» в марте 2026 года достиг максимальных значений со времени мобилизации осенью 2022 года. Как отмечает издание The Moscow Times, он начал стремительно расти с началом массовых отключений мобильного интернета и ухудшения экономической ситуации.