Экономика

Индия нарастила закупки российской нефти

2 минуты чтения 16:03

Индия увеличила объем закупок нефти у России. Об этом заявил замминистра торговли страны Раджеш Агарвал на брифинге в Нью-Дели, сообщает The Statesman.

«Мы покупаем российскую нефть. Сейчас наблюдается рост закупок из России», — сказал Агарвал.

Газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler ранее сообщила, что российская нефть теперь продается индийским покупателям с наценкой около пяти долларов к эталонной марке Brent. Ранее российское сырье поставлялось на индийский рынок со скидкой.

Индийские власти подтвердили, что рост цен связан с перебоями на мировом энергетическом рынке, возникшими из-за войны на Ближнем Востоке и проблем с поставками энергоносителей из региона.

В Министерстве нефти и природного газа Индии заявили, что страна располагает достаточными запасами сырья. Представитель ведомства Суджата Шарма подчеркнула, что нефтеперерабатывающие заводы работают на полной мощности, а автозаправочные станции продолжают функционировать в обычном режиме.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

Цены на нефть и другие энергоносители резко выросли после начала военной операции США и Израиля против Ирана и фактического перекрытия Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов для транспортировки нефти. Через этот пролив проходит значительная часть мировых поставок топлива.

В марте Вашингтон ослабил санкции на экспорт российской нефти и выдал временное разрешение на операции с нефтью и нефтепродуктами из России, которые были погружены на танкеры до 12 марта.  После этого индийские нефтеперерабатывающие компании начали активно закупать российскую нефть. По данным агентства Bloomberg, индийские компании приобрели более 10 миллионов баррелей российского сырья.

В Кремле уже заявили, что растущие цены на нефть привели к увеличению доходов российских нефтяных компаний и, как следствие, к дополнительным поступлениям в бюджет.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали