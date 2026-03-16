Индия нарастила закупки российской нефти

Индия увеличила объем закупок нефти у России. Об этом заявил замминистра торговли страны Раджеш Агарвал на брифинге в Нью-Дели, сообщает The Statesman.

«Мы покупаем российскую нефть. Сейчас наблюдается рост закупок из России», — сказал Агарвал.

Газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler ранее сообщила, что российская нефть теперь продается индийским покупателям с наценкой около пяти долларов к эталонной марке Brent. Ранее российское сырье поставлялось на индийский рынок со скидкой.

Индийские власти подтвердили, что рост цен связан с перебоями на мировом энергетическом рынке, возникшими из-за войны на Ближнем Востоке и проблем с поставками энергоносителей из региона.

В Министерстве нефти и природного газа Индии заявили, что страна располагает достаточными запасами сырья. Представитель ведомства Суджата Шарма подчеркнула, что нефтеперерабатывающие заводы работают на полной мощности, а автозаправочные станции продолжают функционировать в обычном режиме.

Цены на нефть и другие энергоносители резко выросли после начала военной операции США и Израиля против Ирана и фактического перекрытия Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов для транспортировки нефти. Через этот пролив проходит значительная часть мировых поставок топлива.

В марте Вашингтон ослабил санкции на экспорт российской нефти и выдал временное разрешение на операции с нефтью и нефтепродуктами из России, которые были погружены на танкеры до 12 марта. После этого индийские нефтеперерабатывающие компании начали активно закупать российскую нефть. По данным агентства Bloomberg, индийские компании приобрели более 10 миллионов баррелей российского сырья.

В Кремле уже заявили, что растущие цены на нефть привели к увеличению доходов российских нефтяных компаний и, как следствие, к дополнительным поступлениям в бюджет.