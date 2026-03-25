EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Власти заявили о всплеске подростковой преступности

2 минуты чтения 13:09

Начальник главного управления московского МВД Олег Баранов заявил во время выступления в Мосгордуме, что в прошлом году число преступлений, совершенных несовершеннолетними в столице, выросло на 150%. Об этом сообщает РБК.

«Сотрудниками полиции все чаще выявляются факты дистанционного вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия, в том числе из благополучных семей. Только в этом году за совершение… попыток поджога и покушений на убийство возбуждены уголовные дела в отношении четырех несовершеннолетних», — сказал Баранов. По его словам, во всех четырех случаях подростки находились под «длительным дистанционным влиянием преступников».

В такой статистике Баранов обвинил, в частности, украинские спецслужбы, которые, по его словам, заставляют подростков совершать преступления под «благородными» предлогами и «из достойно воспитанных людей в буквальном смысле слова делают террористов».

В то же время российский генпрокурор Александр Гуцан заявил, что в прошлом году количество подростковых преступлений выросло лишь на 10%, однако, по его словам, это произошло впервые за 10 лет. 

«Мы имеем дело с системным кризисом, который зрел последние несколько лет. Еще лет пять назад мы говорили о том, что подростковая преступность — это преимущественно кражи и мелкое хулиганство. Сегодня мы видим рост насильственных посягательств, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», — рассказала «Известиям» криминолог Себила Саламова.

Она добавила, что характерной чертой преступлений в последнее время стала их запись на видео, поскольку подростки их совершают ради «демонстрации доминирования в соцсетях».

Эксперты, с которыми поговорили «Известия», называют разные причины подростковой преступности, однако президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв оказался солидарен с Барановым и заявил, что подростков часто подталкивают к преступлениям украинские спецслужбы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

