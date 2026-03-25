Криминал

Дайвера заподозрили в убийстве друга во время погружения в подводную пещеру

2 минуты чтения 15:08 | Обновлено: 15:09

Чешского дайвера Дэна Фролеца арестовали в Хорватии после гибели его друга во время погружения в подводную пещеру. Сам он настаивал, что произошел несчастный случай. Историю Фролеца публикует The Guardian.

Речь идет о событиях 2002 года, когда Фролец вместе с группой друзей отправился в дайвинг-поездку к хорватскому побережью. Во время одного из погружений их приятель Майкл обнаружил вход в подводную пещеру и решил исследовать его вместе с другими участниками группы. Спустя некоторое время он снова спустился под воду уже один и пропал.

Друзья попытались найти его самостоятельно, а затем вызвали береговую охрану. Во время поисковой операции в той же пещере погиб и водолаз, отправленный на осмотр тоннеля. После этого Фролеца и его друга Иво доставили в полицейский участок для дачи показаний, а вскоре их объявили подозреваемыми в убийстве.

По словам Фролеца, следователи предположили, что Майкл мог погибнуть от ножевых ранений, и подвергли его проверке на детекторе лжи. Суд отправил его под стражу как минимум на месяц на время расследования. В местных СМИ в это время появились публикации, в которых Фролеца называли причастным к гибели друга, что еще больше усугубляло его положение.

Позднее показания участников поездки и данные дайвинг-компьютера самого Майкла подтвердили, что он оставался жив еще около получаса после того, как потерял связь с группой, пытаясь найти выход из пещеры. Экспертиза также установила, что пятна на лодке, которые полиция приняла за следы крови, на самом деле оказались следами швартовочных канатов, а ножевые ранения, обнаруженные на теле погибшего, он мог нанести себе сам в состоянии паники. После этого обвинения сняли, и спустя почти месяц заключения Фролеца освободили. Спустя годы он описал трагические события своей жизни в книге The Cave: The True Story of Two Mysterious Deaths in an Underwater Labyrinth.

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Названы лучшие эротические фильмы в истории
СМИ сообщили о начале обвала рубля