Дайвера заподозрили в убийстве друга во время погружения в подводную пещеру

Чешского дайвера Дэна Фролеца арестовали в Хорватии после гибели его друга во время погружения в подводную пещеру. Сам он настаивал, что произошел несчастный случай. Историю Фролеца публикует The Guardian.

Речь идет о событиях 2002 года, когда Фролец вместе с группой друзей отправился в дайвинг-поездку к хорватскому побережью. Во время одного из погружений их приятель Майкл обнаружил вход в подводную пещеру и решил исследовать его вместе с другими участниками группы. Спустя некоторое время он снова спустился под воду уже один и пропал.

Друзья попытались найти его самостоятельно, а затем вызвали береговую охрану. Во время поисковой операции в той же пещере погиб и водолаз, отправленный на осмотр тоннеля. После этого Фролеца и его друга Иво доставили в полицейский участок для дачи показаний, а вскоре их объявили подозреваемыми в убийстве.

По словам Фролеца, следователи предположили, что Майкл мог погибнуть от ножевых ранений, и подвергли его проверке на детекторе лжи. Суд отправил его под стражу как минимум на месяц на время расследования. В местных СМИ в это время появились публикации, в которых Фролеца называли причастным к гибели друга, что еще больше усугубляло его положение.

Позднее показания участников поездки и данные дайвинг-компьютера самого Майкла подтвердили, что он оставался жив еще около получаса после того, как потерял связь с группой, пытаясь найти выход из пещеры. Экспертиза также установила, что пятна на лодке, которые полиция приняла за следы крови, на самом деле оказались следами швартовочных канатов, а ножевые ранения, обнаруженные на теле погибшего, он мог нанести себе сам в состоянии паники. После этого обвинения сняли, и спустя почти месяц заключения Фролеца освободили. Спустя годы он описал трагические события своей жизни в книге The Cave: The True Story of Two Mysterious Deaths in an Underwater Labyrinth.