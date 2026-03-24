Восемь человек арестовали за жестокое избиение капибары

В Бразилии восемь человек арестованы после жестокого нападения на капибару. Животное получило травмы головы и спины, а также внутреннее кровоизлияние в области левого глаза. Об инциденте пишет The Guardian.

Нападение произошло в районе Илья-ду-Говернадор в Рио-де-Жанейро. По данным полиции, группа людей избила капибару палками и железными прутьями. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Среди задержанных есть и двое несовершеннолетних.

Комиссар полиции Фелипе Санторо, руководящий расследованием, назвал произошедшее «шокирующе жестоким преступлением». По его словам, животное не представляло никакой угрозы людям, однако было атаковано преднамеренно.

Пострадавшую капибару — самца весом около 65 килограммов — доставили в Центр ухода за дикой природой при частном университете Estacio. Руководитель центра, ветеринар Жеферсон Пирес, сообщил агентству Agence France-Presse, что за 22 года работы впервые столкнулся со случаем столь тяжелого насилия в отношении этого вида. Сейчас животное проходит лечение, его состояние постепенно улучшается, однако сохраняются последствия травмы головы и множественные повреждения спины.

Капибары — крупнейшие в мире грызуны — широко распространены в Бразилии и часто встречаются в городских районах рядом с водоемами. Весной прошлого года СМИ также писали, что капибары буквально захватили небольшой аргентинский городок Нордельта. Они свободно гуляют по лужайках в частном секторе, блокируют дороги, а иногда даже нападают на маленьких собак. По оценкам местных биологов, их численность достигла уже тысячи особей.

В последние годы капибары стали популярны в сети и превратились в объект многочисленных мемов. На волне этой в России спрос на капибар со стороны зоопарков и зоокафе резко вырос, что спровоцировало дефицит грызунов.