Нехватку капибар зафиксировали в России

Зоопарки стали активно скупать капибар из-за того, что за последние три года россияне слишком полюбили этих животных. Однако теперь в стране наблюдается нехватка самых крупных грызунов в мире, сообщает «ЪFM» со ссылкой на члена президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергея Писарева.

«Интерес к капибаре вырос спонтанно. Капибары совершенно спокойно жили во многих зоопарках. Когда о них появилась информация в интернете, стали выпускать огромное количество игрушек, естественно, люди стали приходить в зоопарк и спрашивать, можно ли посмотреть на этих зверей», — рассказал Писарев.

Эксперт отметил, что капибары — не прихотливые и покладистые животные с дружелюбным характером. Они лояльно относятся к человеку, к тому же их легко прокормить. Капибары, по словам Писарева, питаются овощами, фруктами и травянистыми растениями.

Однако им нужны особые условия для спаривания: водная среда с температурой 26 градусов. Такие условия могут создать далеко не все российские зоопарки, отметил Писарев.

Также, по его словам, сейчас из-за возросшего спроса цена на капибар держится в пределах 300-400 тысяч рублей, так как они в основном обитают в странах Южной Америки: Чили, Перу, Бразилии.

Большим спросом капибары пользуются и у создателей зоокафе: заведения, где можно не только наблюдать за животными, но и взаимодействовать с ними. Основатель первого в России зоокафе «БарКапибар» Игорь Трифонов рассказал, что в стране действительно наблюдается нехватка капибар.

«Основная проблема связана с тем, что их родина находится далеко. Есть много видов капибар, которые повсеместно встречаются где-то в другом полушарии, но в России их найти очень сложно, невозможно. Кроме того, их тяжело перевозить — это долгий перелет. Зоопарков очень мало, возить массово нет смысла. Знаю, что этим занимается всего несколько организаций, которые время от времени доставляют их в зоопарки», — заявил Трифонов.

Ранее бывший министр культуры, а ныне помощник Владимира Путина, автор учебников по истории и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что общение с дочкой радикально изменило его представление о капибарах.