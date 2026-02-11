EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Нехватку капибар зафиксировали в России

2 минуты чтения 18:23
Нехватку капибар зафиксировали в России

Зоопарки стали активно скупать капибар из-за того, что за последние три года россияне слишком полюбили этих животных. Однако теперь в стране наблюдается нехватка самых крупных грызунов в мире, сообщает «ЪFM» со ссылкой на члена президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергея Писарева.

«Интерес к капибаре вырос спонтанно. Капибары совершенно спокойно жили во многих зоопарках. Когда о них появилась информация в интернете, стали выпускать огромное количество игрушек, естественно, люди стали приходить в зоопарк и спрашивать, можно ли посмотреть на этих зверей», — рассказал Писарев.

Эксперт отметил, что капибары — не прихотливые и покладистые животные с дружелюбным характером. Они лояльно относятся к человеку, к тому же их легко прокормить. Капибары, по словам Писарева, питаются овощами, фруктами и травянистыми растениями.

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

Однако им нужны особые условия для спаривания: водная среда с температурой 26 градусов. Такие условия могут создать далеко не все российские зоопарки, отметил Писарев.

Также, по его словам, сейчас из-за возросшего спроса цена на капибар держится в пределах 300-400 тысяч рублей, так как они в основном обитают в странах Южной Америки: Чили, Перу, Бразилии.

Большим спросом капибары пользуются и у создателей зоокафе: заведения, где можно не только наблюдать за животными, но и взаимодействовать с ними. Основатель первого в России зоокафе «БарКапибар» Игорь Трифонов рассказал, что в стране действительно наблюдается нехватка капибар.

«Основная проблема связана с тем, что их родина находится далеко. Есть много видов капибар, которые повсеместно встречаются где-то в другом полушарии, но в России их найти очень сложно, невозможно. Кроме того, их тяжело перевозить — это долгий перелет. Зоопарков очень мало, возить массово нет смысла. Знаю, что этим занимается всего несколько организаций, которые время от времени доставляют их в зоопарки», — заявил Трифонов.

Ранее бывший министр культуры, а ныне помощник Владимира Путина, автор учебников по истории и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что общение с дочкой радикально изменило его представление о капибарах. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»