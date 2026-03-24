Смартфоны захотели запретить детям в России

Министерство просвещения России обсуждает введение запрета на использование смартфонов детьми, который будет действовать «до определенного возраста». Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил в интервью «Эмпатии Манучи».

«Я в целом считаю, что нужно очень аккуратно подходить к использованию телефонов и гаджетов. Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. И это влияет на психологическое развитие ребенка и потом на те проблемы, в том числе и девиантного поведения», — сказал Кравцов.

Поэтому, по его словам, в России было бы логично ввести запрет на использование гаджетов детьми. Проблема заключается в том, что малолетние пользователи чрезмерно уходят в виртуальный мир и это мешает формированию ключевых психологических функций, отметил министр.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение по поводу запрета еще не принято, так как «вопрос непростой».

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды Экономика 12 минут чтения

Сейчас федеральный закон уже запрещает использование мобильных телефонов во время уроков, за исключением экстренных ситуаций, связанных с угрозой жизни или здоровью учеников и педагогов. Согласно опросу Минпросвещения, Рособрнадзора и Роспотребнадзора, 89% родителей и 90% педагогов поддерживают это ограничение.

Ранее в разговоре с The Washington Post врачи рассказали о бережных способах ограничить время детей за смартфоном. Прежде всего, медики считают, что родители должны давать личный пример. По их словам, дети чувствуют несправедливость, когда им запрещено долго сидеть в телефоне, пока их родители сами активно пользуются гаджетами.

Реально сложный тест про «Оскар» Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты Интернет и мемы 2 минуты чтения

«Молодые пациенты рассказывают мне, что их родители заходят в комнату и говорят: “Отложи телефон. У тебя начинается деградация мозга”. В то же время подростки видят, как эти же взрослые совершают те же самые действия, за которые их критикуют», — рассказала руководитель отделения общей педиатрии и подростковой медицины в школе общественного здравоохранения Университета Висконсина Меган Морено.

Также врачи посоветовали родителям вводить гибкие запреты. Например, не использовать телефоны за обеденным столом, но при этом оставлять детям возможность получать важные сообщения.