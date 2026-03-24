Смартфоны захотели запретить детям в России

Министерство просвещения России обсуждает введение запрета на использование смартфонов детьми, который будет действовать «до определенного возраста». Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил в интервью «Эмпатии Манучи».
«Я в целом считаю, что нужно очень аккуратно подходить к использованию телефонов и гаджетов. Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. И это влияет на психологическое развитие ребенка и потом на те проблемы, в том числе и девиантного поведения», — сказал Кравцов.
Поэтому, по его словам, в России было бы логично ввести запрет на использование гаджетов детьми. Проблема заключается в том, что малолетние пользователи чрезмерно уходят в виртуальный мир и это мешает формированию ключевых психологических функций, отметил министр.
При этом он подчеркнул, что окончательное решение по поводу запрета еще не принято, так как «вопрос непростой».
Сейчас федеральный закон уже запрещает использование мобильных телефонов во время уроков, за исключением экстренных ситуаций, связанных с угрозой жизни или здоровью учеников и педагогов. Согласно опросу Минпросвещения, Рособрнадзора и Роспотребнадзора, 89% родителей и 90% педагогов поддерживают это ограничение.
Ранее в разговоре с The Washington Post врачи рассказали о бережных способах ограничить время детей за смартфоном. Прежде всего, медики считают, что родители должны давать личный пример. По их словам, дети чувствуют несправедливость, когда им запрещено долго сидеть в телефоне, пока их родители сами активно пользуются гаджетами.
«Молодые пациенты рассказывают мне, что их родители заходят в комнату и говорят: “Отложи телефон. У тебя начинается деградация мозга”. В то же время подростки видят, как эти же взрослые совершают те же самые действия, за которые их критикуют», — рассказала руководитель отделения общей педиатрии и подростковой медицины в школе общественного здравоохранения Университета Висконсина Меган Морено.
Также врачи посоветовали родителям вводить гибкие запреты. Например, не использовать телефоны за обеденным столом, но при этом оставлять детям возможность получать важные сообщения.